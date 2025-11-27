To przestrzeń, w której każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno miłośnicy wodnych atrakcji, jak i ci, którzy marzą o chwili błogiego relaksu.

Trzy strefy - zabawa, relaks i regeneracja

Suntago to miejsce, w którym spotyka się wiele różnych sposobów na odpoczynek. Dla rodzin i miłośników wodnych przygód stworzono strefę Jamango – pełną wodnych atrakcji, śmiechu i adrenaliny. Znajduje się tu 35 zjeżdżalni o różnym stopniu trudności, ogromny basen z falami, rwąca rzeka i interaktywna kraina Crocodile Island dla najmłodszych. Wszystko zaprojektowane jest tak, by wspólna zabawa łączyła pokolenia i pozwalała na chwilę oderwać się od codzienności.

Dodatkowo, tej jesieni w Suntago ruszyła nowa gra Suntago Splash Hunt – każdy zjazd ze zjeżdżalni pozwala zdobywać Monety Suntago, które można wymienić na atrakcyjne nagrody. Gra dodaje zabawie dodatkowego wymiaru i zachęca do odkrywania wszystkich atrakcji parku.

Ta pełna emocji zabawa to jednak tylko jedna z możliwości – park oferuje również strefy stworzone z myślą o dorosłych, którzy szukają spokoju i prawdziwego relaksu. Szukający głębokiego odprężenia mogą przenieść się do strefy Relax z Wellness&SPA dostępnej wyłącznie dla osób powyżej 16. roku życia. To zupełnie inny wymiar odpoczynku. W basenach termalnych z hydromasażami oraz witalnych nasyconymi minerałami o właściwościach prozdrowotnych można poczuć, jak napięcie znika, a ciało odzyskuje lekkość. Wokół panuje cisza, a tropikalna zieleń i subtelne oświetlenie tworzą atmosferę pełną relaksu i wyciszenia.

Pełna regeneracja czeka w strefie Saunaria, dostępnej również powyżej 16 r.ż., gdzie można wziąć udział w seansach prowadzonych przez saunamistrzów. Dowybory jest aż 15 saun tematycznych, w których można oddawać się kojącemu ciepłu aromatycznej pary, a potem schłodzić w komorze śnieżnej. To idealne miejsce, by zadbać o siebie w sposób holistyczny – dla ciała i dla ducha.

Black Weekend w Suntago – bilety nawet do 60% taniej

To właśnie teraz nadarza się idealna okazja, by zaplanować wizytę w tropikalnym świecie Suntago. W dniach 27 listopada – 1 grudnia z okazji Black Weekend, park przygotował wyjątkową ofertę, która pozwala zaplanowac wizytę w znacznie niższych cenach. Tylko online można kupić bilety nawet do 60% taniej, a to dopiero początek.

Promocja obejmie również zabiegi w strefie Wellness & Spa, wynajem komfortowych łóżek Cabana, a także karty Unlimited, które dają jeszcze więcej swobody w korzystaniu z uroków parku. Oferta Black Weekend to doskonały moment, by podarować sobie lub bliskim odrobinę luksusu, relaksu i zabawy — w miejscu, gdzie tropikalny klimat towarzyszy odwiedzającym przez cały rok.

Niezależnie od tego, czy planujesz rodzinny wypad pełen wrażeń, czy chwile tylko dla siebie w otoczeniu ciszy i egzotycznej zieleni, w Suntago zwykły dzień potrafi zamienić się w małą, prywatną podróż do tropików. To miejsce, do którego chce się wracać po uśmiech, po odpoczynek, po energię na kolejne tygodnie. Zaplanuj wizytę na suntago.com