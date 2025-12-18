Z roku na rok zmieniają się turystyczne mody. Turyści coraz częściej szukają inspiracji w sieci. Zachodzą rewolucyjne wręcz zmiany. Planowanie wyjazdu zazwyczaj zaczyna się od zajrzenie do internetu, przeskanowania social mediów. Po chwili znajdujemy np. loty lub połączenia pociągowe, znamy ceny noclegów i wiemy, jakie są regionalne dania. W raporcie "Rok w podróżach" Google podsumowało, jakie miasta i regiony w 2025 roku były najczęściej wyszukiwane w porównaniu z 2024. Wśród tych destynacji pojawiła się też Polska.

Tam Polacy najchętniej jeździli na wakacje

W wakacje np. Polcy najczęściej wyszukiwali w Google Hiszpanię, Włochy i Grecję. W ciągu roku wzrosła liczba wyszukiwań wyjazdów all inclusive. Z wakacyjnego raportu wynikało, że w wakacje 2025 zagraniczne wyjazdy zyskały przewagę nad wakacjami w Polsce - było to 51 proc. wszystkich zapytań, podczas gdy krajowe to było niecałe 49 proc. Autorzy publikacji przypomnieli, że w 2024 roku proporcje wynosiły 52 proc. dla wypoczynku w kraju i 48 proc. dla zagranicy.

Najpopularniejsze kierunki wakacyjne 2025 - to miasto jest na pierwszym miejscu

Na pierwszym miejscu w rankingu Google znalazło się hiszpańskie Bilbao. Miasto przyciąga turystów nowoczesną architekturą, wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, jest tam np. słynne Muzeum Guggenheima W 2025 roku w Bilbao odbył się finał Ligi Europy UEFA. Drugie miejsce zajął Barbados, który w ostatnich miesiącach stał się symbolem luksusowych, lecz łatwo dostępnych wakacji na Karaibach. Na podium znalazł się też Dubaj, czyli jedyna destynacja z Bliskiego Wschodu uwzględniona w zestawieniu. W pierwszej dziesiątce znalazło się aż sześć miast z Europy. Popularny jest np. Reykjavik, który wpisuje się w trend tzw. "coolcation", czyli wyjazdów do chłodniejszych regionów oferujących kontakt z naturą i ucieczkę od letnich upałów.

Polskie miasto w top 10

Na szóstym miejscu w pierwszej dziesiątce według raportu Google za 2025 r. pt. "Rok w podróżach", jest Kraków. Jak wynika z danych, ainteresowanie stolicą Małopolski osiągnęło rekordowy poziom. Kluczową rolę odgrywają tu konkurencyjne ceny noclegów i lotów w porównaniu z zachodnioeuropejskimi metropoliami, a także wyjątkowo bogata oferta kulturalna. Historyczne Stare Miasto, Wawel, liczne festiwale, jarmark bożonarodzeniowy i rozwijająca się scena wydarzeń plenerowych sprawiają, że Kraków jest postrzegany jako miasto "autentycznych doświadczeń".