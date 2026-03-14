Ważny komunikat dla podróżnych

Infolinia uruchomiona została w niedzielę 1 marca, dzień po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.

W razie potrzeby, Ambasada prosi o kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Abu Zabi.

W poście na Facebooku podano dane kontaktowe.

Tylu Polaków wróciło do Polski

W czwartek rzecznik MSZ Maciej Wewiór informował, że z Bliskiego Wschodu do Polski powróciło 12 116 osób, co odbyło się dzięki 68 lotom.

Polakom przebywającym w regionie zaleca stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i w razie potrzeby kontakt z polskimi konsulatami.

Apel do podróżnych

Resort dyplomacji wciąż apeluje do podróżnych o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

W odwecie za ataki Teheran przystąpił do uderzeń na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych zawiesiło swoje rejsowe loty, m.in. PLL LOT do Dubaju i Tel Awiwu, Air France do Dubaju, Rijadu, Tel Awiwu i Bejrutu.