MSZ odradza podróże do Sri Lanki, Nepalu i na Melediwy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w przypadku podróży do Sri Lanki, Nepalu i na Melediwy zalecana jest szczególna rozwaga. Jak wyjaśnia resort, ostrzeżenia mają związek z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiele połączeń lotniczych do tych krajów prowadzi przez państwa Zatoki Perskiej, co może wpływać na bezpieczeństwo i organizację podróży. Dodatkowo, w przypadku Nepalu MSZ zwraca uwagę na możliwość wystąpienia demonstracji i protestów, które mogą utrudniać normalne funkcjonowanie kraju.

Napięta sytuacja w Nepalu

Resort dyplomacji wskazuje, że na terenie całego Nepalu należy liczyć się z ryzykiem niepokojów społecznych, zamieszek ulicznych oraz strajków generalnych. W ostatnim czasie dochodziło tam do starć pomiędzy zwolennikami różnych ugrupowań politycznych. Zdarzenia te momentami paraliżowały życie codzienne mieszkańców. MSZ podkreśla również, że problemem pozostaje pospolita przestępczość, dlatego podróżujący powinni zachować szczególną ostrożność.

MSZ ostrzega także przed podróżami do Bangladeszu

Dodatkowe ostrzeżenie dotyczy również Bangladeszu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca osobom planującym podróż do tego kraju zachowanie szczególnej ostrożności. Powodem jest pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa. Bangladesz uznawany jest także za kraj zagrożony terroryzmem. W przyszłości dochodziło tam do ataków m.in. w centrum stolicy Dhaki, w miejscach często odwiedzanych przez cudzoziemców.

MSZ apeluje do podróżnych

Resort dyplomacji przypomina również, że osoby planujące wyjazdy zagraniczne powinny rejestrować się w systemie Odyseusz. Dzięki temu w razie kryzysowej sytuacji polskie służby dyplomatyczne mogą szybciej skontaktować się z podróżnymi.

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, a w odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia m.in. na bazy amerykańskie. W efekcie wiele linii lotniczych zawiesiło część połączeń w regionie, w tym loty prowadzone przez państwa Zatoki Perskiej.