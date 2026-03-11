Polacy latają na Bliski Wschód. MSZ przestrzega

- Trudno jest przejść do porządku dziennego nad tym, że w ciągu ośmiu dni, kiedy toczy się konflikt w Zatoce Perskiej, ponad 700 Polaków, w tym dzieci, wyjechało w rejon konfliktu - przyznaje Maciej Lasek, wiceminister odpowiedzialny za lotnictwo.

Znacznie ostrzej zareagował Radosław Sikorski. Szef MSZ postuluje, by loty ewakuacyjne realizowane przez rząd z terenów zagrożonych były płatne. Sikorski proponuje, by działo się tak tylko w przypadku, gdy MSZ wcześniej ostrzegał przed podróżami w dany region. Powołał się na przykład Szwecji, gdzie opłaty pobierano także za loty ewakuacyjne z Bliskiego Wschodu.

Lista ostrzeżeń MSZ. Jakie są poziomy zagrożenia?

Nie tylko państwa Zatoki Perskiej znalazły się na "czarnej liście", na którą powołuje się Sikorski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych od lat wydaje ostrzeżenia dla podróżujących, korzystając z czterostopniowej skali.

Pierwszy i drugi poziom to apel o ostrożność: zwykłą lub szczególną. MSZ dopowiada, że w danych krajach zagrożenie jest podobne lub nieco wyższe niż w Polsce.

Trzeci poziom brzmi: "MSZ odradza podróże, które nie są konieczne". W tym przypadku resort apeluje przede wszystkim o odwołanie wyjazdów turystycznych. Czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia brzmi: "MSZ odradza wszelkie podróże". Resort odradza podróże do takich krajów także w celach zawodowych i w pilnych sprawach rodzinnych.

"Publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa" – czytamy na stronie MSZ.

MSZ odradza podróże. Lista państw

Ostrzeżenia z ostatnich dni koncentrują się na krajach Zatoki Perskiej. To przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale także Arabia Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt, Irak oraz Iran. Ostatnia aktualizacja komunikatu na stronie ministerstwa miała miejsce 28 lutego 2026 roku.

"Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" – informuje MSZ.

Nie są to jedyne państwa, które otrzymały najwyższy poziom ostrzeżenia. W niektórych przypadkach MSZ odradza podróże ze względu na trwające konflikty zbrojne, w innych z powodu niestabilnej sytuacji politycznej, a jeszcze w innych – na ryzyko porwania.

Jakie inne kraje znalazły się na "czarnej liście"?

Rosja – w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Federacji Rosyjskiej za państwo nieprzyjazne.

– w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Federacji Rosyjskiej za państwo nieprzyjazne. Białoruś – ze względu na wzrost napięcia, wydarzenia wojenne w regionie, a także powtarzające się przypadki aresztowań obywateli polskich.

– ze względu na wzrost napięcia, wydarzenia wojenne w regionie, a także powtarzające się przypadki aresztowań obywateli polskich. Ukraina – w związku z działaniami zbrojnymi MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.

– w związku z działaniami zbrojnymi MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium. Algieria (częściowo) – MSZ odradza wszelkie podróże do obszarów na południe od linii wyznaczonej przez miejscowości: Beni Abbas–Adrar–El-Borma oraz na tereny przy granicach z Libią, Mali, Marokiem, Mauretanią, Nigrem i Tunezją.

Kolumbia (częściowo) – ministerstwo odradza podróże na tereny przygraniczne z Brazylią, Ekwadorem, Panamą, Peru i Wenezuelą.

(częściowo) – ministerstwo odradza podróże na tereny przygraniczne z Brazylią, Ekwadorem, Panamą, Peru i Wenezuelą. Pakistan (częściowo) – chodzi o prowincje Chajber Pasztunchwa, Sindh i Beludżystan, terytorium Azad Dżammu i Kaszmir oraz obszar w promieniu 20 km od granicy z Indiami i Afganistanem.

Indie (częściowo) – do indyjskiego terytorium związkowego Dżammu i Kaszmir oraz w promieniu 20 km od granicy Indii z Pakistanem.

(częściowo) – do indyjskiego terytorium związkowego Dżammu i Kaszmir oraz w promieniu 20 km od granicy Indii z Pakistanem. Etiopia – w związku z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa MSZ odradza wszelkie podróże do rejonów: Amhara (w szczególności miast Lalibela, Gondar, Bahir Dar, Debre Tabor i Kombolcha), Afar, Oromia, regionu Tigraj, Benishangul-Gumuz, Gambela i Somali, a także do Etiopii Południowej i Etiopii Centralnej oraz terenów przygranicznych – do 100 km w głąb kraju. Na pozostałych obszarach Etiopii MSZ odradza podróże, które nie są konieczne. Praktycznie całe terytorium kraju jest podatne na nagły wybuch konfliktów lub masowych zamieszek.

Kenia – resort odradza podróże na pogranicze Kenii z Somalią, Etiopią i Sudanem Południowym oraz do hrabstwa Lamu (włączając w to wyspy archipelagu Lamu). Na tych obszarach mogą mieć miejsce operacje kenijskich sił zbrojnych i ataki ze strony ugrupowań somalijskich. Występuje tam zagrożenie porwaniami.

Libia – w związku z wysoce nieprzewidywalną sytuacją bezpieczeństwa i możliwością jej destabilizacji.

Liban – w związku z utrzymującym się napięciem na Bliskim Wschodzie MSZ odradza wszelkie podróże do Libanu.

Izrael – ze względu na trwającą wojnę.

– ze względu na trwającą wojnę. Jordania – ze względu na trwającą wojnę.

Sudan Południowy – Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Sudanu Południowego, w tym do stolicy, Dżuby.

Gwinea Bissau – ze względu na niestabilną sytuację po wyborach prezydenckich i przejęcie kontroli nad państwem przez siły wojskowe 26 listopada 2025 r. MSZ odradza wszelkie podróże do Gwinei Bissau.

Republika Środkowoafrykańska – Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne, do centralnych dzielnic stolicy Bangi. Na pozostałym terytorium MSZ odradza wszelkie podróże.

Co z podróżami do ulubionych krajów wakacyjnych?

W zestawieniu Polskiej Izby Turystyki najpopularniejszym krajem wakacyjnym – jeśli chodzi o turystykę zorganizowaną Polaków – od lat jest Turcja. W przypadku tego kraju resort odradza wszelkie podróże do 30-kilometrowej strefy przygranicznej z Syrią, Irakiem i Iranem.

W przypadku Egiptu ministerstwo odradza podróże do gubernatorstwa Synaju Północnego oraz na obszary znajdujące się przy granicy z Libią i Sudanem, w tym do tzw. trójkąta Halaib (południowo-wschodniego rejonu przy granicy z Sudanem).

Nie ma żadnych ostrzeżeń dotyczących Grecji, Włoch i Francji – kolejnych popularnych destynacji.