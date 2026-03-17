Itaka odwołuje loty i wycieczki na Bliski Wschód. Gdzie nie polecimy?

Biuro podróży Itakapoinformowało o wstrzymaniu realizacji lotów do Abu Zabi, Dubaju, Sharjah i Dohy do 27 marca włącznie. Decyzja obejmuje również wszystkie kierunki wymagające przesiadek w tych portach lotniczych, w tym m.in. Malediwy, Seszele, Australię, Indie, Filipiny, Bali, Chiny, Koreę Południową oraz Japonię. Wstrzymano także sprzedaż wycieczek objazdowych z wylotami w tym okresie do wielu krajów Azji, Afryki i Oceanii.

Reklama

Itaka zapewnia, że klienci posiadający rezerwacje są informowani indywidualnie i otrzymują propozycje alternatywnych rozwiązań. W przypadku rezygnacji możliwe są zwroty środków, w tym w ramach Turystycznego Funduszu Pomocowego, a także opcja otrzymania voucherów o wyższej wartości niż wpłacona kwota. Osoby przebywające obecnie za granicą objęte są ochroną ubezpieczeniową i wracają do kraju w miarę dostępności miejsc w samolotach.

LOT odwołuje loty na Bliski Wschód. Na jakich trasach nie polecimy?

Reklama

Polskie Linie Lotnicze LOT również wprowadziły zmiany w siatce połączeń. Odwołane zostały loty:

z i do Dubaju do 28 marca,

z i do Rijadu do 16 marca,

z i do Tel Awiwu do 28 marca,

z i do Bejrutu od 31 marca do 30 kwietnia.

Przewoźnik podkreśla, że decyzje podejmowane są zgodnie z aktualnymi rekomendacjami instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotnicze oraz po analizie sytuacji w regionie.

Coral Travel i Rainbow odwołują wyjazdy i zwracają pieniądze klientom

Również Coral Travel Poland poinformował o anulowaniu lotów czarterowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Klienci mogą skorzystać z bezkosztowej zmiany rezerwacji na inny kierunek lub termin albo otrzymać pełny zwrot wpłaconych środków w terminie do 14 dni. Biuro zaznacza, że decyzja została podjęta w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo realizacji imprez turystycznych.

Firma Rainbow przekazała natomiast, że wyjazdy do Omanu, Jordanii oraz Dubaju zostały odwołane do 31 marca 2026 roku. Klienci są informowani bezpośrednio o zmianach, a w przypadku konieczności przedłużenia pobytu organizowane i finansowane są hotele, wyżywienie, ubezpieczenie oraz opieka rezydencka. Biuro podkreśla, że priorytetem jest bezpieczeństwo podróżnych oraz sprawna organizacja powrotów do kraju.

Wizz Air zawiesza loty na Bliski Wschód. Do kiedy obowiązują zmiany?

Na rynku lotniczym istotne zmiany wprowadził także węgierski przewoźnik Wizz Air, który zawiesił na kilka miesięcy loty z Budapesztu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jordanii oraz Arabii Saudyjskiej. Połączenia do Abu Zabi i Dubaju są niedostępne do 21 września, do Ammanu do 22 września, a loty do Dżeddy będą wznowione dopiero w październiku. Pasażerowie mają możliwość zmiany rezerwacji lub uzyskania pełnego zwrotu kosztów.