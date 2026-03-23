Zarząd KLM podjął decyzję o natychmiastowym zamrożeniu rekrutacji. Firma czasowo wstrzymuje przyjmowanie nowych pracowników, aby ratować stabilność finansową. Przewoźnik tnie koszty wszędzie, gdzie to możliwe: ogranicza wyjazdy służbowe personelu do minimum i rezygnuje z usług zewnętrznych firm doradczych.

Eksperci linii lotniczej nie traktują obecnego kryzysu jako chwilowego problemu. Planowane cięcia pokazują, że firma przygotowuje się na długotrwałe turbulencje rynkowe.

Paliwo droższe o 100 procent

Bezpośrednią przyczyną kłopotów jest sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie. Przed wybuchem konfliktu baryłka paliwa lotniczego kosztowała od 85 do 90 dolarów. Obecnie ceny na światowych rynkach sięgają poziomu 150–200 dolarów.

Tak drastyczny skok kosztów sprawia, że wpływy z dotychczasowych biletów przestały pokrywać wydatki na obsługę lotów. Przewoźnik przyznaje, że sytuacja jest wyjątkowo trudna, bo koszty operacyjne rosną szybciej niż zyski.

Pasażerowie zapłacą więcej

Grupa Air France-KLM przerzuciła już część kosztów na klientów. Od 11 marca 2026 roku obowiązują nowe taryfy na loty dalekodystansowe. Pasażerowie rezerwujący bilet w obie strony w klasie ekonomicznej muszą liczyć się z dopłatą rzędu 50 euro.

Co ciekawe, mimo wyższych cen, liczba rezerwacji na razie nie spada. Przedstawiciele linii ostrzegają jednak, że dalsze podwyżki są ryzykowne. Jeśli bilety staną się zbyt drogie, popyt na podróże lotnicze może gwałtownie wyhamować.

Zawieszone loty i brak nafty w Azji

Wojna wpływa nie tylko na ceny, ale i na logistykę. KLM zawiesił loty do kluczowych miast w regionie Zatoki Perskiej, takich jak Dubaj, Rijad i Dammam. Samoloty nie polecą tam co najmniej do 17 maja 2026 roku. Powodem jest realne zagrożenie w przestrzeni powietrznej.

Dodatkowym problemem jest ryzyko braku nafty lotniczej. Szef grupy, Ben Smith, ostrzega przed zakłóceniami w Azji Południowo-Wschodniej. Region ten jest mocno uzależniony od dostaw paliwa z Zatoki Perskiej. Może dojść do sytuacji, w której samolot doleci do celu, ale nie będzie miał jak zatankować na rejs powrotny do Europy.