Masowe strajki na lotniskach w Hiszpanii

Jak donosi Euronews, podczas świąt wielkanocnych w 2026 roku pasażerowie planujący podróż do Hiszpanii lub korzystający z jej lotnisk mogą doświadczyć utrudnień i opóźnień lotów. "Powodem są masowe strajki personelu naziemnego" - podano.

Jak wskazuje Euronews, strajki zainicjowały związki zawodowe UGT, CCOO i USO.

Powodami protestów są:

spory o poziom płac;

niezadowalające warunki pracy;

brak nowych porozumień sektorowych.

Kiedy rusza strajki?

Jak się okazuje strajki obejmą Wielki Tydzień. Protest potrwa od 27 marca 2026 r.. Będzie w każdy poniedziałek, środę i piątek: 5:00–7:00, 11:00–17:00, 22:00–0:00. 28–29 marca, 2- 6 kwietnia - potrwa 24 godziny na dobę.

Jeżeli strony nie osiągną porozumienia, strajki mogą potrwać nawet do końca 2026 roku.

Gdzie odbędą się strajki?

Oczekuje się, że utrudnienia dotkną główne węzły transportowe kraju:

Lotnisko Madryt-Barajas

Lotnisko Barcelona-El Prat

Lotnisko Malaga-Costa del Sol

Lotnisko Palma de Mallorca

Lotnisko Alicante-Elche

lotniska m.in. na Teneryfie, Ibizie, Walencji, Bilbao.

Oznacza to, że opóźnienia mogą dotyczyć zarówno lotów międzynarodowych, jak i krajowych. Pomimo strajków, nie planuje się całkowitego odwołania lotów. Władze gwarantują minimalny poziom usług.