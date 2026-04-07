To uzdrowisko znów jest na fali. Turyści kochają to miejsce

Świeradów-Zdrój to dziś symbol sukcesu polskiej kolei. Jak przypomina Wprost, miejscowość wróciła na kolejową mapę kraju w 2023 roku. Remont linii z Gryfowa Śląskiego przez Mirsk umożliwił szybki dojazd do samego serca górskiego kurortu.

Turyści podróżujący z Wrocławia muszą liczyć się tylko z jedną przesiadką. Od 2019 roku goście mogą także odwiedzać odnowiony budynek dawnego dworca. Znajduje się tam makieta historycznych linii kolejowych, która przybliża dzieje regionu z lat 1945–1970.

Unikatowa architektura i nowoczesne atrakcje

Miasto ocalało z zawieruchy II wojny światowej, dzięki czemu zachowało swój niepowtarzalny charakter. Jak podaje Wprost, jedną z największych pereł architektury jest hala spacerowa o długości 80 metrów, wykonana w całości z drewna modrzewiowego. Jednak Świeradów to nie tylko historia. Miasto stawia na nowoczesność i aktywny wypoczynek:

SkyWalk: Gigantyczna wieża widokowa ze ścieżką o długości 850 metrów.

Nowa platforma widokowa: Czwarta tego typu inwestycja w mieście, z której przy dobrej pogodzie widać zamek Grodziec (oddalony o 60 km).

Kolej gondolowa: Całoroczna atrakcja, z której chętnie korzystają rowerzyści i amatorzy pieszych wędrówek.

Turystyczny hit wiosny 2026

Według danych serwisu Travelist, Świeradów-Zdrój będzie jednym z najpopularniejszych kierunków w Polsce między marcem a majem. Kurort przyciąga osoby szukające spokoju, czystego powietrza i profesjonalnej bazy uzdrowiskowej rozwijanej tu od XVII wieku. Wprost podaje, że zmotoryzowani turyści muszą jednak zwrócić uwagę na jedną ważną zmianę. Władze miasta wprowadziły niedawno opłaty za parkowanie, o czym warto pamiętać przy planowaniu budżetu na wyjazd.