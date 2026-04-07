Dziennik Gazeta Prawana logo

To uzdrowisko znów jest na fali. Turyści kochają to miejsce

oprac. Olga Skórko
wczoraj, 10:07
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Świeradów-Zdrój
Świeradów-Zdrój/Shutterstock
Świeradów-Zdrój przeżywa swój wielki powrót. To dolnośląskie uzdrowisko, choć mniej znane od Krynicy, coraz mocniej przyciąga turystów z całej Polski. Kluczowym momentem okazała się rewitalizacja kolei, która na nowo połączyła miasto z resztą kraju.

Świeradów-Zdrój to dziś symbol sukcesu polskiej kolei. Jak przypomina Wprost, miejscowość wróciła na kolejową mapę kraju w 2023 roku. Remont linii z Gryfowa Śląskiego przez Mirsk umożliwił szybki dojazd do samego serca górskiego kurortu.

Turyści podróżujący z Wrocławia muszą liczyć się tylko z jedną przesiadką. Od 2019 roku goście mogą także odwiedzać odnowiony budynek dawnego dworca. Znajduje się tam makieta historycznych linii kolejowych, która przybliża dzieje regionu z lat 1945–1970.

Unikatowa architektura i nowoczesne atrakcje

Miasto ocalało z zawieruchy II wojny światowej, dzięki czemu zachowało swój niepowtarzalny charakter. Jak podaje Wprost, jedną z największych pereł architektury jest hala spacerowa o długości 80 metrów, wykonana w całości z drewna modrzewiowego. Jednak Świeradów to nie tylko historia. Miasto stawia na nowoczesność i aktywny wypoczynek:

  • SkyWalk: Gigantyczna wieża widokowa ze ścieżką o długości 850 metrów.
  • Nowa platforma widokowa: Czwarta tego typu inwestycja w mieście, z której przy dobrej pogodzie widać zamek Grodziec (oddalony o 60 km).
  • Kolej gondolowa: Całoroczna atrakcja, z której chętnie korzystają rowerzyści i amatorzy pieszych wędrówek.
Zmiany w samolotach od 2027 r. Nowe rozwiązanie ucieszy niejednego pasażera

Turystyczny hit wiosny 2026

Według danych serwisu Travelist, Świeradów-Zdrój będzie jednym z najpopularniejszych kierunków w Polsce między marcem a majem. Kurort przyciąga osoby szukające spokoju, czystego powietrza i profesjonalnej bazy uzdrowiskowej rozwijanej tu od XVII wieku. Wprost podaje, że zmotoryzowani turyści muszą jednak zwrócić uwagę na jedną ważną zmianę. Władze miasta wprowadziły niedawno opłaty za parkowanie, o czym warto pamiętać przy planowaniu budżetu na wyjazd.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: podróże, uzdrowisko, Świeradów-Zdrój
oprac. Olga Skórko
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj