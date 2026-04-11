Koper zamiast Splitu. Nowe połączenie kolejowe dowiezie Cię prosto nad morze

Już za nieco ponad dwa miesiące na tory wyjedzie Adriatic Express. To okazja dla turystów, którzy chcą odkryć piękno Słowenii bez konieczności wielogodzinnej jazdy samochodem. Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity, potwierdza, że pociąg dojedzie jednym składem do Lublany. Tam wagony rozdzielą się na dwie grupy: jedna pojedzie do chorwackiej Rijeki, a druga prosto do słoweńskiego portu Koper.

Słowenia – bliższa alternatywa dla Chorwacji

Słowenia od lat stanowi ciekawą alternatywę dla urlopu w Chorwacji. Chociaż jej wybrzeże jest krótkie, oferuje wyjątkowy klimat i jest położone znacznie bliżej polskiej granicy. Do tej pory barierą była mniejsza liczba połączeń lotniczych. Nowa trasa kolejowa rozwiązuje ten problem, ułatwiając Polakom dostęp do słoweńskiego Adriatyku.

Koper: Przemysłowy klimat i wenecka dusza

Koper to jedyny handlowy port Słowenii, położony na półwyspie Istria. Miasto łączy w sobie industrialny charakter portowych dźwigów z niesamowitą historią. Co warto tam zobaczyć?

Titov trg : Reprezentacyjny plac, który zachwyca architekturą.

: Reprezentacyjny plac, który zachwyca architekturą. Weneckie motywy: Na zabytkach łatwo dostrzeżesz uskrzydlonego lwa – symbol potęgi dawnej Republiki Weneckiej.

Na zabytkach łatwo dostrzeżesz uskrzydlonego lwa – symbol potęgi dawnej Republiki Weneckiej. Wieża obronna: Dawna konstrukcja służy dziś jako idealny punkt widokowy na miasto i morze.

Plaże i kurorty w zasięgu ręki

Koper to świetna baza wypadowa. Jeśli szukasz typowo wakacyjnego wypoczynku, wystarczy krótka wycieczka do pobliskiego Piranu. To miasteczko uchodzi za najpiękniejsze na słoweńskim wybrzeżu. Na spragnionych słońca czekają także znane kurorty: Portorož, Lucija oraz Izola, gdzie znajdziesz piaszczyste i żwirowe plaże Adriatyku.