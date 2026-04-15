Darmowe mieszkanie w Grecji? Malownicza wyspa oferuje niezwykłą wymianę

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 09:17
Syros, Grecja
Syros, Grecja/Shutterstock
Szukasz ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku? Grecka wyspa Syros oferuje niezwykły układ: darmowy dach nad głową w zamian za opiekę nad kotami. To nie są typowe wakacje, ale szansa na życie w sercu Cyklad dla tych, którzy nie boją się zakasać rękawów.

Syros to wyspa, która zamiast pocztówkowej bieli oferuje pastelowe kamienice i spokój. W tym malowniczym otoczeniu działa organizacja "Syros Cats", która ratuje porzucone zwierzęta. Oferta jest prosta: pracujesz 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, a w zamian otrzymujesz własny pokój w domu z innymi wolontariuszami, opłacone media oraz śniadania. Jak podaje podroze.gazeta.pl, minimalny czas pobytu wynosi jeden miesiąc.

Dzień z życia wolontariusza

Choć wizja porannej kawy z widokiem na morze brzmi sielankowo, rzeczywistość na Syros wymaga dyscypliny. Wolontariusze stają się opiekunami, pielęgniarzami i sprzątaczami w jednym. Do głównych obowiązków należą:

  • karmienie kotów i dbanie o czystość ich przestrzeni,
  • pranie koców i przygotowywanie legowisk,
  • oswajanie kociąt i przygotowywanie ich do adopcji,
  • asystowanie przy podawaniu leków.

Praca zaczyna się wcześnie rano od stukotu misek i miauczenia głodnych podopiecznych. Organizacja stawia na osoby odpowiedzialne, które potrafią działać bez ciągłego nadzoru.

Podróż jest płatna

Mimo że nocleg jest bezpłatny, wyjazd wymaga własnego budżetu. Wolontariusz samodzielnie opłaca podróż na wyspę oraz wyżywienie (poza śniadaniami). Na miejscu mieszka się w małej, międzynarodowej społeczności – zazwyczaj z dwiema lub trzema osobami. Wspólna kuchnia i salon stają się centrum życia towarzyskiego, gdzie wymieniasz doświadczenia z ludźmi z całego świata.

Grecja ostrzega turystów. Grzywna nawet 1000 euro za niewinną pamiątkę z plaży
Grecja ostrzega turystów. Grzywna nawet 1000 euro za niewinną pamiątkę z plaży

Syros. Co oferuje wyspa?

Po pracy wyspa oferuje wiele możliwości relaksu. Stolica wyspy, Ermoupoli, zachwyca neoklasyczną zabudową przypominającą południe Włoch. Wąskie uliczki prowadzą do klimatycznych kawiarni, gdzie czas płynie wolniej. Jak podaje podroze.gazeta.pl, wyspa jest na tyle kameralna, że w kilkanaście minut można dotrzeć na dziką plażę lub do lokalnej winnicy na północy. Warto spróbować tamtejszych przysmaków: sera San Michali oraz słodkich loukoumia.

Kiedy rusza rekrutacja?

Zainteresowanie wolontariatem na Syros jest ogromne, a liczba miejsc bardzo ograniczona. Zapisy na obecny sezon letni są już zamknięte. Jeśli jednak marzysz o takiej przygodzie, przygotuj się na jesień. Kolejna tura zgłoszeń na przyszły rok rusza we wrześniu.

oprac. Olga Skórko
Darmowe mieszkanie w Grecji? Malownicza wyspa oferuje niezwykłą wymianę
