Grecja zaostrza przepisy dla turystów - co trzeba wiedzieć?

Grecja, jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, wprowadza nowe, surowe przepisy, które mogą zaskoczyć wielu turystów. Rząd grecki, w obliczu masowej turystyki, podjął działania mające na celu ochronę naturalnego dziedzictwa kraju, w tym jego pięknych plaż i starożytnych zabytków. Nowe zasady mają odstraszać od zachowań, które szkodzą środowisku i krajobrazowi.

Wysokie kary za pamiątki z plaży - nawet 1000 euro

Jak podaje portal express.co.uk, jednym z najważniejszych i najbardziej zaskakujących dla wczasowiczów przepisów jest zakaz zbierania muszelek i kamyków z plaż na chronionych obszarach. Choć dla wielu jest to niewinna pamiątka z wakacji, władze greckie traktują to bardzo poważnie. Osoby, które nie dostosują się do tego zakazu, mogą zapłacić karę w wysokości nawet 1000 euro.

Ta nowa regulacja ma chronić delikatny ekosystem plażowy. Nawet małe ilości naturalnych elementów, takich jak muszle, są niezbędne dla przetrwania lokalnej fauny i zapobiegania erozji.

Nowe zasady dotyczące leżaków

To nie koniec zmian. Grecja zaostrza także egzekwowanie prawa dotyczącego leżaków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej 70 proc. publicznej powierzchni plaży musi pozostać wolne od leżaków i krzeseł do wynajęcia. Celem jest zapewnienie, że plaże są dostępne dla wszystkich, bez konieczności płacenia za miejsce.

Złamanie tej zasady przez firmy lub osoby prywatne będzie surowo karane. Władze zachęcają turystów do zwracania uwagi na swoje otoczenie i przestrzegania lokalnych przepisów, by uniknąć kosztownych konsekwencji.

Przed wyruszeniem na wakacje do Grecji warto zapoznać się z nowymi regulacjami, aby podróż przebiegała bez stresu i nieprzyjemnych niespodzianek.