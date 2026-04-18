Narciarze będą zadowoleni

Narciarska majówka na Kasprowym Wierchu to już tradycja. Warunki są wciąż dobre i pozwalają na korzystanie z tras narciarskich. Wszystko wskazuje na to, że długi weekend będzie idealną okazją, by w wiosennym słońcu i wciąż zimowej scenerii oficjalnie i w wielkim stylu pożegnać sezon narciarski na jedynej takiej górze w Polsce – podkreśla Marcin Kucharski, kierownik ośrodka PKL Kasprowy Wierch.

Trasy narciarskie na Kasprowym Wierchu należą do najdłuższych i najbardziej wymagających w Polsce. Trasa w Dolinie Gąsienicowej ma długość około 1200 metrów, natomiast trasa w Dolinie Goryczkowej liczy około 2100 metrów, a wraz z nartostradą do Kuźnic cały zjazd przekracza 5,5 km. Są to jedyne w Polsce trasy o charakterze alpejskim, w całości pokryte naturalnym śniegiem.

Do kiedy działa kolejka na Kasprowy Wierch?

Długi weekend majowy będzie też ostatnią okazją, aby wyjechać kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu przed planowaną przerwą techniczną, która potrwa od 4 do 22 maja.