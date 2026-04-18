Na Kasprowym Wierchu ponad metr śniegu. Narciarze się ucieszą

Marta Kawczyńska
wczoraj, 08:31
90-lecie kolei linowej Na Kasprowy Wierch
Na Kasprowym Wierchu ponad metr śniegu. Narciarze się ucieszą/East News
To dobra informacja dla narciarzy. Na Kasprowym Wierchu wciąż utrzymują się bardzo dobre warunki do jazdy na nartach, a trasy i wyciągi ze szczytu pozostają dostępne dla miłośników sportów zimowych. "Wszystko wskazuje na to, że również podczas długiego weekendu majowego możliwa będzie jazda na nartach" – poinformowała Grupa PKL.

Narciarze będą zadowoleni

Narciarska majówka na Kasprowym Wierchu to już tradycja. Warunki są wciąż dobre i pozwalają na korzystanie z tras narciarskich. Wszystko wskazuje na to, że długi weekend będzie idealną okazją, by w wiosennym słońcu i wciąż zimowej scenerii oficjalnie i w wielkim stylu pożegnać sezon narciarski na jedynej takiej górze w Polsce – podkreśla Marcin Kucharski, kierownik ośrodka PKL Kasprowy Wierch.

Wiosna uderzy z dużą mocą. Wiemy, gdzie termometry pokażą 20 stopni

Trasy narciarskie na Kasprowym Wierchu należą do najdłuższych i najbardziej wymagających w Polsce. Trasa w Dolinie Gąsienicowej ma długość około 1200 metrów, natomiast trasa w Dolinie Goryczkowej liczy około 2100 metrów, a wraz z nartostradą do Kuźnic cały zjazd przekracza 5,5 km. Są to jedyne w Polsce trasy o charakterze alpejskim, w całości pokryte naturalnym śniegiem.

Do kiedy działa kolejka na Kasprowy Wierch?

Długi weekend majowy będzie też ostatnią okazją, aby wyjechać kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu przed planowaną przerwą techniczną, która potrwa od 4 do 22 maja.

Źródło PAP
Tematy: śniegTatryKasprowy Wierch
