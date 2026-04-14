Polskie uzdrowisko bije rekordy popularności. Szykuje nową atrakcję

Weronika Papiernik
dzisiaj, 09:17
Najlepszy rok w historii uzdrowiska. Co tak przyciąga do Krynicy?
Krynica-Zdrój bije rekordy popularności, stając się turystycznym numerem jeden w Beskidzie Sądeckim. Podczas gdy nowa wieża widokowa już kusi turystów, miasto szykuje kolejną petardę: interaktywną podróż w czasie do złotej ery kina i elegancji.

Krynica-Zdrój przeżywa prawdziwe oblężenie

To malownicze miasto w Beskidzie Sądeckim bije obecnie rekordy popularności. Dzięki licznym inwestycjom w infrastrukturę turystyczną, Krynica w ostatnich latach stała się jednym z najchętniej wybieranych kierunków w Polsce.

Niezmiennym hitem pozostaje Góra Parkowa, która przyciąga gości niezależnie od kondycji - na szczyt można dotrzeć historyczną kolejką linowo-terenową lub spacerem po urokliwych ścieżkach.

Oferta miasta stale się poszerza:

  • Styczeń 2026: Otwarcie nowoczesnej wieży widokowej na wzniesieniu.
  • Plan na 2027 rok: W budynku przy górnej stacji powstaje interaktywna wystawa poświęcona tematyce filmowej.
Kuracjusze są uradowani. Łatwy dojazd do kultowego uzdrowiska, bilety po 1 zł
Projekt ten połączy pokolenia - innowacyjne rozwiązania technologiczne w zestawieniu z filmową atmosferą mają zaintrygować zarówno seniorów, jak i dzieci.

"Góra Parkowa to miejsce z duszą, które od dekad definiuje tożsamość Krynicy-Zdrój. Każda z atrakcji w ośrodku, to nasz ukłon w kierunku minionej epoki i emocji, tylko w taki sposób, by zaangażować współczesnego odbiorcę wszystkimi zmysłami. Tworząc "Szalone lata 30”., nie proponujemy tylko kolejnej atrakcji turystycznej, ale otwieramy "portal” do świata pełnego elegancji, humoru i radości tamtych lat" - wyjaśnia Grupa PKL.

Podróż do lat 30

Grupa PKL dodaje, że dba o spójność tematyczną atrakcji. Charakterystycznym motywem odnowionej Góry Parkowej jest przenoszenie gości odwiedzających ośrodek do klimatu retro i w prawdziwą podróż do lat 30. ubiegłego wieku.

Jak przypomina portal wprost.pl burmistrz miasta Piotr Ryba informował, że Krynica-Zdrój zanotowała rekordowe wyniki w turystyce. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy, w okresie od 6 stycznia do 5 marca sprzedano aż 339 725 noclegów, dzięki czemu pozyskano ponad dwa milionów wpływów z obowiązkowej opłaty uzdrowiskowej. Pod tym względem był to najlepszy początek roku w historii.

Powiązane
tężnia
Uzdrowiska z największymi tężniami solankowymi w Polsce. Wyjątkowy mikroklimat, unikatowe warunki
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolskie uzdrowisko bije rekordy popularności. Szykuje nową atrakcję »
Zobacz
|
Dymsza
Pod koniec życia zmagał się z chorobą. Rodzina go opuściła, umierał samotnie
Trudny quiz wiedzy o życiu w czasach PRL. 10/10 możliwe tylko dla urodzonych przed 1989 rokiem
Trudny quiz wiedzy o życiu w czasach PRL. 10/10 możliwe tylko dla urodzonych przed 1989 rokiem
Himilsbach
Cytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..."
Quiz: Pamiętasz auta z PRL? Rozpoznasz te kultowe modele?
Quiz: Pamiętasz auta z PRL? Rozpoznasz te kultowe modele?
Hungarian,Prime,Minister,Viktor,Orban,Made,Statements,At,A,Joint
"Jestem pewny, że nie ustąpi". Aleksander Kwaśniewski o przegranej Victora Orbana
Toyota FT-Se
Toyota inwestuje miliardy w polskie miasta. To będzie Japonia Europy
