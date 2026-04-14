Najlepszy rok w historii uzdrowiska. Co tak przyciąga do Krynicy?

Krynica-Zdrój przeżywa prawdziwe oblężenie

To malownicze miasto w Beskidzie Sądeckim bije obecnie rekordy popularności. Dzięki licznym inwestycjom w infrastrukturę turystyczną, Krynica w ostatnich latach stała się jednym z najchętniej wybieranych kierunków w Polsce.

Niezmiennym hitem pozostaje Góra Parkowa, która przyciąga gości niezależnie od kondycji - na szczyt można dotrzeć historyczną kolejką linowo-terenową lub spacerem po urokliwych ścieżkach.

Oferta miasta stale się poszerza:

Styczeń 2026 : Otwarcie nowoczesnej wieży widokowej na wzniesieniu.

: Otwarcie nowoczesnej wieży widokowej na wzniesieniu. Plan na 2027 rok: W budynku przy górnej stacji powstaje interaktywna wystawa poświęcona tematyce filmowej.

Projekt ten połączy pokolenia - innowacyjne rozwiązania technologiczne w zestawieniu z filmową atmosferą mają zaintrygować zarówno seniorów, jak i dzieci.

"Góra Parkowa to miejsce z duszą, które od dekad definiuje tożsamość Krynicy-Zdrój. Każda z atrakcji w ośrodku, to nasz ukłon w kierunku minionej epoki i emocji, tylko w taki sposób, by zaangażować współczesnego odbiorcę wszystkimi zmysłami. Tworząc "Szalone lata 30”., nie proponujemy tylko kolejnej atrakcji turystycznej, ale otwieramy "portal” do świata pełnego elegancji, humoru i radości tamtych lat" - wyjaśnia Grupa PKL.

Podróż do lat 30

Grupa PKL dodaje, że dba o spójność tematyczną atrakcji. Charakterystycznym motywem odnowionej Góry Parkowej jest przenoszenie gości odwiedzających ośrodek do klimatu retro i w prawdziwą podróż do lat 30. ubiegłego wieku.

Jak przypomina portal wprost.pl burmistrz miasta Piotr Ryba informował, że Krynica-Zdrój zanotowała rekordowe wyniki w turystyce. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy, w okresie od 6 stycznia do 5 marca sprzedano aż 339 725 noclegów, dzięki czemu pozyskano ponad dwa milionów wpływów z obowiązkowej opłaty uzdrowiskowej. Pod tym względem był to najlepszy początek roku w historii.