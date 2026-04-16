Kołobrzeskie molo znowu płatne? Zobacz, kto w tym sezonie zapłaci najmniej

Bilety można będzie kupić w kasie przy wejściu na molo oraz online i w biletomacie, ale tam tylko te normalne.

Ceny biletów

Ceny biletu normalnego i ulgowego pozostaną na ubiegłorocznym poziomie 9 zł i 5 zł. Przy czym, jak podał Dawid Chorążyczewski z działu marketingu MOSiR, w sezonie 2026 do osób, którym przysługuje bilet ulgowy dołączą te po 60. roku życia za okazaniem dowodu tożsamości. Nadal z ulgi skorzystają dzieci w wieku 4-7 lat, a także dzieci i młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia.

Taniej niż przed rokiem będzie kosztował bilet za opłatę uzdrowiskową. Osoby, które w kasie okażą aktualny dowód wniesienia jej na rzecz gminy, wejdą na molo za 2 zł, a nie 5 zł, jak w ubiegłym roku.

Nowością w cenniku bilet rodzinny

Nowością w cenniku jest bilet rodzinny (2+1) za 21 zł, przy czym za kolejne dziecko opłata wyniesie 4 zł. To opcja korzystna dla rodzin odwiedzających Kołobrzeg z dziećmi, które mają co najmniej 4 lata.

MOSiR wprowadził także bilety grupowe, cenowo najkorzystniejsze dla co najmniej stuosobowych grup.

Kto wjedzie za darmo?

Nadal, jak poinformował Chorążyczewski, kołobrzeżanie posiadający kartę mieszkańca, nie zapłacą za wejście na molo. Warunek to mieć kartę przy sobie. Karta uprawnia do wielokrotnego wstępu, ale między każdym kolejnym musi być co najmniej godzina odstępu.

Za darmo na molo wejdą też dzieci do lat 4, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i od tego roku również ich opiekunowie. Bezpłatny bilet trzeba będzie odebrać w kasie.

W sezonie 2026 wstęp na molo będzie biletowany od 24 kwietnia do 30 września w godz.10 – 22.

MOSiR, informując w komunikacie o zaakceptowanym zarządzeniem prezydent Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej nowym cenniku, wskazał, że uwzględnia on „zarówno głosy przedstawicieli kołobrzeskiej branży turystycznej, analizy statystyczne, jak i również konieczność zapewnienia środków na bieżące utrzymanie strefy nadmorskiej”.

Koszt utrzymania molo w Kołobrzegu

Z podanych przez ośrodek danych za 2025 r. wynika, że koszt utrzymania molo, plaży i organizacji kąpielisk w wakacje wyniósł ponad 5 mln zł, podczas gdy przychody z tej działalności to blisko 3,5 mln zł. Biorąc pod uwagę jeszcze koszty utrzymania czystości na plażach w wysokości ok. 1,3 mln zł, to z budżetu miasta trzeba było dołożyć blisko 2,8 mln zł do utrzymania strefy nadmorskiej.

Molo w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie), największym uzdrowisku w Polsce, otwarte zostało w 1971 r. Ma długość 220 m i szerokość 9 m, pomost spacerowy znajduje się około 4,5 m nad poziomem morza. W 2014 r. obiekt został generalnie wyremontowany.