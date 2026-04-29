Czarne chmury nad Europą. To będą "zrujnowane wakacje"

Beata Zatońska
wczoraj, 12:54
Wyprawy na wakacje samolotami zagrożone/Shutterstock
Rosną obawy przed niedoborem paliwa lotniczego. Są już oficjalne ostrzeżenia. Mówi się o tym w Szwecji. Wicepremierka i ministra energii Ebba Busch zaapelowała do obywateli, by przy planowaniu wakacji wzięli pod uwagę możliwe zakłócenia w transporcie.

"Przy rezerwacji biletów lotniczych pamiętajcie, aby mieć margines czasu na ewentualny późniejszy powrót do domu, upewnijcie się, jak wygląda ubezpieczenie podróży" - powiedziała Busch na konferencji prasowej.

Ministra o anulowanych połączeniach

Podała przykład lotnisk we Włoszech, gdzie już wystąpiły braki paliwa, co doprowadziło do anulowania przez linie lotnicze mniej priorytetowych połączeń. Według Busch w Szwecji nie ma podobnego ryzyka braków w zaopatrzeniu w benzynę i olej napędowy. Szwedzkie rafinerie pozyskują surowiec z Morza Północnego.

Tanio już było. Ministerstwo ogłasza wzrost cen paliw na długi, majowy weekend

Rząd ma plan awaryjny

Szwedzki Urząd ds. Energii poinformował, że w razie potrzeby, zanim podjęta zostanie decyzja o racjonowaniu paliw, możliwe są inne działania. W grę wchodzą apele o rezygnację z korzystania z samochodu na benzynę w niedzielę lub ograniczenie prędkości, aby zmniejszyć spalanie paliwa.

Polacy złapią się za portfele? Niepokojąca prognoza przewiduje duży skok cen energii

Premier Szwecji Ulf Kristersson zapewnił, że kraj jest w mniejszym stopniu zagrożony kryzysem, ponieważ posiada elektrownię jądrową oraz odnawialne źródła energii. "Jednocześnie mamy niskie zadłużenie, co daje nam możliwość interwencji" - podkreślił. Od 1 maja w Szwecji będzie obowiązywał obniżony podatek od benzyny i oleju napędowego; decyzja o obniżce zapadła pod koniec marca.

Kryzys energetyczny z powodu wojny

W poniedziałek odbyło się spotkanie rządu z przedstawicielami branży transportowej i energetycznej. Krajowe rafinerie zwiększają produkcję paliwa lotniczego. Rozpoczęta 28 lutego wojna USA i Izraela z Iranem spowodowała wzrost cen ropy naftowej i paliw na światowych rynkach.

