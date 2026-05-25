Rewolucja na polskim rynku turystycznym. Legendarna marka wchodzi do biur stacjonarnych

Choć marka Thomas Cook od 2024 roku należy do polskiej Grupy eSky.pl, pierwotne plany nie zakładały jej szerokiej ekspansji stacjonarnej nad Wisłą. Strategia uległa jednak zmianie: eSky pozostaje platformą internetową, natomiast Thomas Cook staje się produktem dla tradycyjnych, stacjonarnych biur podróży.

W marcu ruszyła oficjalna polska strona internetowa oraz oferta w salonach Urlop.pl. Z kolei w maju nastąpił kluczowy krok -integracja z systemem MerlinX. Dzięki temu każdy agent turystyczny w Polsce może już sprzedawać wycieczki Thomasa Cooka.

Czym jest pakietowanie dynamiczne?

W przeciwieństwie do rynkowych potentatów, takich jak TUI, Itaka czy Rainbow, Thomas Cook nie bazuje na masowych czarterach i sztywnych umowach hotelowych. Ich fundamentem jest pakietowanie dynamiczne.

Biuro łączy w czasie rzeczywistym ofertę regularnych linii lotniczych oraz aktualnie dostępną bazę noclegową (działa to podobnie jak Booking.com), dorzucając do tego gwarancję bezpiecznego transferu w cenie.

Jakie są minusy?

Podróż odbywa się liniami rejsowymi lub tanimi przewoźnikami (np. Ryanair, Wizz Air). Oznacza to, że w podstawowej cenie zazwyczaj mieści się tylko mały bagaż podręczny, a za dużą walizkę rejestrowaną trzeba dopłacić.