W obliczu spadającej liczby ludności i odpływu młodych mieszkańców do metropolii lub za granicę, wiele regionów Europy zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Na nietypowy krok w walce z tym zjawiskiem zdecydowała się gmina Servia w północnej Grecji, wdrażając szeroki program wsparcia finansowego dla rodzin.

Premie za dzieci i wsparcie dla nowożeńców

Jak czytamy na łamach portalu "Polskiobserwator", władze samorządowe wprowadziły system zachęt, który odbił się szerokim echem w europejskich mediach. Gmina oferuje nowożeńcom zastrzyk gotówki w wysokości 5 tys. euro. Jeszcze bardziej ambitne działania podjęto w miejscowości Elati, wchodzącej w skład gminy, gdzie od zeszłego roku rodzice mogą liczyć na wypłatę 10 tys. euro za każde nowo narodzone dziecko.

Według lokalnych władz, inicjatywa przynosi pierwsze rezultaty. Już kilkanaście par zdecydowało się złożyć wniosek o wsparcie, a część z nich otrzymała środki. Warto odnotować, że w Elati przyszło już na świat pierwsze dziecko, którego rodzice skorzystali z tego programu.

"Rodźcie dzieci, bo znikamy"

Za projektem stoi burmistrz Servii, Christos Eleftheriou. Jak podaje grecki dziennik "Protothema", samorządowiec od długiego czasu alarmuje o skutkach kryzysu demograficznego, ostrzegając przed wyludnieniem regionu. Jego apel do mieszkańców jest jednoznaczny: Rodźcie dzieci, bo znikamy.

Jednocześnie burmistrz zaznacza, że sama pomoc finansowa nie jest jedynym filarem strategii gminy. Aby skutecznie zachęcić młodych ludzi do osiedlania się w tym regionie, władze stawiają również na rozwój infrastruktury społecznej, w tym modernizację szkół, tworzenie placów zabaw oraz poprawę jakości opieki nad dziećmi.