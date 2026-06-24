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Za dziecko 10 tys. euro, za ślub 5 tys. Grecy desperacko szukają sposobu na wyludnianie

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
44 minut temu
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10 tys. euro za dziecko? Grecka wioska płaci, by przetrwać/shutterstock
Mieszkańcy północnej Grecji znaleźli odważny sposób na walkę z wyludnianiem. Gmina Servia płaci nowożeńcom 5 tys. euro, a w miejscowości Elati rodzice mogą liczyć nawet na 10 tys. euro za narodziny dziecka. Oto szczegóły.

W obliczu spadającej liczby ludności i odpływu młodych mieszkańców do metropolii lub za granicę, wiele regionów Europy zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Na nietypowy krok w walce z tym zjawiskiem zdecydowała się gmina Servia w północnej Grecji, wdrażając szeroki program wsparcia finansowego dla rodzin.

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Premie za dzieci i wsparcie dla nowożeńców

Jak czytamy na łamach portalu "Polskiobserwator", władze samorządowe wprowadziły system zachęt, który odbił się szerokim echem w europejskich mediach. Gmina oferuje nowożeńcom zastrzyk gotówki w wysokości 5 tys. euro. Jeszcze bardziej ambitne działania podjęto w miejscowości Elati, wchodzącej w skład gminy, gdzie od zeszłego roku rodzice mogą liczyć na wypłatę 10 tys. euro za każde nowo narodzone dziecko.

Według lokalnych władz, inicjatywa przynosi pierwsze rezultaty. Już kilkanaście par zdecydowało się złożyć wniosek o wsparcie, a część z nich otrzymała środki. Warto odnotować, że w Elati przyszło już na świat pierwsze dziecko, którego rodzice skorzystali z tego programu.

"Rodźcie dzieci, bo znikamy"

Za projektem stoi burmistrz Servii, Christos Eleftheriou. Jak podaje grecki dziennik "Protothema", samorządowiec od długiego czasu alarmuje o skutkach kryzysu demograficznego, ostrzegając przed wyludnieniem regionu. Jego apel do mieszkańców jest jednoznaczny: Rodźcie dzieci, bo znikamy.

Jednocześnie burmistrz zaznacza, że sama pomoc finansowa nie jest jedynym filarem strategii gminy. Aby skutecznie zachęcić młodych ludzi do osiedlania się w tym regionie, władze stawiają również na rozwój infrastruktury społecznej, w tym modernizację szkół, tworzenie placów zabaw oraz poprawę jakości opieki nad dziećmi.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pieniądzeturyścigrecja
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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