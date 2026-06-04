Grecka wyspa szuka opiekunów na darmowy pobyt

Jak podaje Azernews, wyjątkowa okazja do odbycia wolontariatu na greckiej wyspie Siros pozwala miłośnikom kotów cieszyć się darmowym zakwaterowaniem w zamian za opiekę nad lokalnymi kotami.

Organizacja zajmująca się dobrostanem zwierząt Syroscats poszukuje obecnie wolontariuszy na rok 2027. Osoby, które otrzymają zaproszenie, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie, śniadanie i pokrycie kosztów mediów na malowniczej wyspie Siros na Morzu Egejskim. W zamian wolontariusze będą musieli poświęcić około pięciu godzin dziennie, pięć dni w tygodniu, na karmienie, monitorowanie i opiekę nad kocimi mieszkańcami wyspy.

Kiedy rusza nabór wniosków?

Nabór wniosków rozpocznie się we wrześniu. Organizacja poszukuje osób lub par w wieku 25 lat i starszych, chętnych do pozostania na wyspie przez co najmniej miesiąc i zdolnych do samodzielnej pracy. Doświadczenie w pracy jako asystent weterynaryjny lub ze zwierzętami bezdomnymi jest dodatkowym atutem.

Chociaż praca jest nieodpłatna, wolontariusze mają rzadką okazję doświadczyć życia na wyspie za minimalne koszty. Po wypełnieniu codziennych obowiązków mogą swobodnie zwiedzać Siros jako turyści.

W przeciwieństwie do niektórych bardziej zatłoczonych miejsc w Grecji, Siros słynie z relaksującej atmosfery, pięknych plaż, ukrytych zatoczek, eleganckiej architektury i uroczych kawiarni. Co ciekawe, wyspa jest domem dla tysięcy swobodnie żyjących kotów, które stały się nieoficjalnym symbolem wielu greckich wysp i są uwielbiane zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.