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Darmowe wakacje w Grecji? Piękna wyspa szuka chętnych. Warunek jest jeden

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
wczoraj, 05:12
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UIG VWPics
Grecki raj szuka rąk do pracy. Oferują darmowe mieszkanie i śniadania/East News
Marzysz o ucieczce od codzienności i darmowym pobycie w basenie Morza Egejskiego? Grecka wyspa Siros szuka wolontariuszy na 2027 rok. W zamian za bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie trzeba spełnić tylko jeden warunek: zaopiekować się lokalnymi kotami. Kiedy rusza nabór i jakie wymagania trzeba spełnić, by przeżyć przygodę życia?

Grecka wyspa szuka opiekunów na darmowy pobyt

Jak podaje Azernews, wyjątkowa okazja do odbycia wolontariatu na greckiej wyspie Siros pozwala miłośnikom kotów cieszyć się darmowym zakwaterowaniem w zamian za opiekę nad lokalnymi kotami.

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Organizacja zajmująca się dobrostanem zwierząt Syroscats poszukuje obecnie wolontariuszy na rok 2027. Osoby, które otrzymają zaproszenie, otrzymają bezpłatne zakwaterowanie, śniadanie i pokrycie kosztów mediów na malowniczej wyspie Siros na Morzu Egejskim. W zamian wolontariusze będą musieli poświęcić około pięciu godzin dziennie, pięć dni w tygodniu, na karmienie, monitorowanie i opiekę nad kocimi mieszkańcami wyspy.

Kiedy rusza nabór wniosków?

Nabór wniosków rozpocznie się we wrześniu. Organizacja poszukuje osób lub par w wieku 25 lat i starszych, chętnych do pozostania na wyspie przez co najmniej miesiąc i zdolnych do samodzielnej pracy. Doświadczenie w pracy jako asystent weterynaryjny lub ze zwierzętami bezdomnymi jest dodatkowym atutem.

Chociaż praca jest nieodpłatna, wolontariusze mają rzadką okazję doświadczyć życia na wyspie za minimalne koszty. Po wypełnieniu codziennych obowiązków mogą swobodnie zwiedzać Siros jako turyści.

W przeciwieństwie do niektórych bardziej zatłoczonych miejsc w Grecji, Siros słynie z relaksującej atmosfery, pięknych plaż, ukrytych zatoczek, eleganckiej architektury i uroczych kawiarni. Co ciekawe, wyspa jest domem dla tysięcy swobodnie żyjących kotów, które stały się nieoficjalnym symbolem wielu greckich wysp i są uwielbiane zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kotygrecka wyspazakwaterowaniesiros
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Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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