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Nowa pułapka na turystów. Popularny nadmorski kurort zaostrza przepisy od 1 października

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:25
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Marbella, Hiszpania
Nowa pułapka na turystów. Hiszpania zaostrza przepisy od 1 października/ShutterStock
Od 1 października 2026 roku w Hiszpanii wchodzą w życie nowe przepisy, które obejmą zagranicznych turystów. Za nieprzestrzeganie nowych obowiązków grożą wysokie mandaty sięgające nawet 200 euro. Warto poznać zmiany jeszcze przed wyjazdem, aby uniknąć nepotrzebnych kosztów i problemów podczas urlopu.

Nowa pułapka na turystów w Hiszpanii. Zmiany od 1 października

Hiszpania zdecydowała się na zaostrzenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa motocyklistów. Zmiany wynikają z reformy ogólnych przepisów ruchu drogowego, przyjętej przez hiszpański rząd w czerwcu 2026 roku. Nowe regulacje obejmują nie tylko właścicieli motocykli, ale również osoby poruszające się motorowerami i skuterami.

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Nowe przepisy będą obowiązywać wszystkich uczestników ruchu drogowego, także turystów z Polski, którzy podczas wakacji korzystają z własnego motocykla lub wypożyczonego skutera.

Mandat 200 euro za brak odpowiedniego wyposażenia

Jednym z najważniejszych obowiązków stanie się noszenie pełnego obuwia. Jazda w sandałach, klapkach czy japonkach będzie zakazana zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. Naruszenie tego przepisu zostanie uznane za poważne wykroczenie i będzie skutkowało mandatem w wysokości 200 euro.

To nie jedyna zmiana. Na drogach pozamiejskich kierowcy oraz pasażerowie motocykli i motorowerów będą musieli używać certyfikowanych rękawic ochronnych. Szczegółowe wymagania techniczne mają zostać doprecyzowane w osobnym rozporządzeniu. Do tego czasu akceptowane będą rękawice spełniające obecnie stosowane standardy ochrony.

Hiszpania zaostrza również wymagania dotyczące kasków motocyklowych. Od 1 października 2027 roku obowiązkowe będą wyłącznie kaski posiadające odpowiednią homologację, między innymi zgodną z normą UNECE R22. W praktyce większość kasków sprzedawanych legalnie w Europie już spełnia te wymagania, jednak nowe przepisy mają wyeliminować z ruchu tanie produkty o wątpliwej jakości.

Dodatkowy obowiązek obejmie osoby zawodowo korzystające z motocykli i motorowerów, na przykład kurierów czy dostawców. Będą oni musieli stale nosić dobrze widoczną kamizelkę odblaskową. Za brak kamizelki również przewidziano mandat w wysokości 200 euro - informuje HNA.

Co powinni wiedzieć polscy turyści przed wyjazdem do Hiszpanii?

Nowe przepisy mogą szczególnie zaskoczyć osoby, które podczas urlopu spontanicznie wypożyczają skuter lub motocykl w nadmorskich kurortach. W wielu miejscowościach popularne było poruszanie się w lekkim letnim obuwiu. Od października 2026 roku taka jazda będzie oznaczała ryzyko wysokiego mandatu.

Warto również pamiętać, że hiszpańskie przepisy przewidują możliwość obniżenia wysokości kary o połowę, jeśli mandat zostanie opłacony od razu lub w ciągu 20 dni od jego doręczenia.

Reforma przynosi także jedno ułatwienie dla motocyklistów. W przypadku korków kierujący będą mogli korzystać z prawego pasa awaryjnego, ale wyłącznie na odpowiednio oznakowanych odcinkach dróg i z prędkością nieprzekraczającą 30 km/h.

Źródło: Polskiobserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: turyścihiszpania
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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