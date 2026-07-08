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Wygląda jak z bajki, ale istnieje naprawdę. Ta europejska wioska została uznana za jedną z najpiękniejszych na świecie

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:38
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Tury?ci w Giethoorn
Jedna z najpiękniejszych wiosek na świecie/East News
Wygląda jak miejsce wyjęte z bajki, ale istnieje naprawdę. Ta niezwykła miejscowość zachwyca spokojnymi kanałami, tradycyjnymi domami krytymi strzechą i niepowtarzalną atmosferą. Według prestiżowego przewodnika Le Petit Futé, w 2026 roku Giethoorn zajęło drugie miejsce w rankingu najpiękniejszych wiosek świata.

Nie wszystkie niezwykłe miejsca znajdują się na drugim końcu globu. W Holandii można odwiedzić niewielką miejscowość, w której od lat najważniejszą rolę odgrywają woda, natura i zabytkowa zabudowa. Giethoorn przyciąga osoby szukające spokojnego wypoczynku oraz krajobrazów zupełnie innych niż te znane z dużych metropolii.

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Giethoorn zachwyca wyjątkowym położeniem

Giethoorn leży w holenderskiej gminie Steenwijkerland, w otoczeniu kanałów i terenów zielonych. Według przewodnika Le Petit Futé miejscowość zajęła w 2026 roku drugie miejsce w rankingu najpiękniejszych wiosek świata. Na pierwszej pozycji znalazło się francuskie Conques, znane ze średniowiecznej zabudowy i wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od wielu lat Giethoorn przyciąga turystów spokojną atmosferą oraz charakterystycznym krajobrazem, w którym woda i przyroda harmonijnie łączą się z tradycyjną architekturą.

Historyczne centrum bez samochodów. 176 drewnianych mostów czeka na odkrycie

Najbardziej malownicza część Giethoorn jest przeznaczona głównie dla pieszych, rowerzystów i osób poruszających się łodziami. Na terenie miejscowości znajduje się 176 drewnianych mostów, które łączą liczne posesje oraz fragmenty zabudowy rozdzielone kanałami.

Charakterystycznym elementem krajobrazu są również tradycyjne domy kryte strzechą. Wiele z nich stoi na niewielkich działkach utworzonych na dawnych terenach torfowych i otoczonych wodą. Dzięki temu Giethoorn od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych miejscowości turystycznych w Holandii.

Rejs po kanałach - idealny sposób na relaks

Jedną z największych atrakcji Giethoorn są rejsy po kanałach. Podczas takiej wycieczki można podziwiać tradycyjne domy, zadbane ogrody oraz malownicze mostki, które tworzą unikalny charakter miejscowości. Po zwiedzaniu wielu turystów wybiera spacer wzdłuż kanałów lub odpoczynek w restauracjach położonych bezpośrednio nad wodą.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: podróżholandiaWieś
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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