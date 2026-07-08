Nie wszystkie niezwykłe miejsca znajdują się na drugim końcu globu. W Holandii można odwiedzić niewielką miejscowość, w której od lat najważniejszą rolę odgrywają woda, natura i zabytkowa zabudowa. Giethoorn przyciąga osoby szukające spokojnego wypoczynku oraz krajobrazów zupełnie innych niż te znane z dużych metropolii.

Giethoorn zachwyca wyjątkowym położeniem

Giethoorn leży w holenderskiej gminie Steenwijkerland, w otoczeniu kanałów i terenów zielonych. Według przewodnika Le Petit Futé miejscowość zajęła w 2026 roku drugie miejsce w rankingu najpiękniejszych wiosek świata. Na pierwszej pozycji znalazło się francuskie Conques, znane ze średniowiecznej zabudowy i wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od wielu lat Giethoorn przyciąga turystów spokojną atmosferą oraz charakterystycznym krajobrazem, w którym woda i przyroda harmonijnie łączą się z tradycyjną architekturą.

Historyczne centrum bez samochodów. 176 drewnianych mostów czeka na odkrycie

Najbardziej malownicza część Giethoorn jest przeznaczona głównie dla pieszych, rowerzystów i osób poruszających się łodziami. Na terenie miejscowości znajduje się 176 drewnianych mostów, które łączą liczne posesje oraz fragmenty zabudowy rozdzielone kanałami.

Charakterystycznym elementem krajobrazu są również tradycyjne domy kryte strzechą. Wiele z nich stoi na niewielkich działkach utworzonych na dawnych terenach torfowych i otoczonych wodą. Dzięki temu Giethoorn od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych miejscowości turystycznych w Holandii.

Rejs po kanałach - idealny sposób na relaks

Jedną z największych atrakcji Giethoorn są rejsy po kanałach. Podczas takiej wycieczki można podziwiać tradycyjne domy, zadbane ogrody oraz malownicze mostki, które tworzą unikalny charakter miejscowości. Po zwiedzaniu wielu turystów wybiera spacer wzdłuż kanałów lub odpoczynek w restauracjach położonych bezpośrednio nad wodą.