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Zamiast drogich lotów? Ten trend podbija letnie plany Polaków

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:26
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Nowy trend Polaków na lato. Jak planują urlopy?/Shutterstock
Polacy zmieniają podejście do urlopów - zamiast jednego długiego wyjazdu coraz częściej wybierają krótkie, spontaniczne city breaki bez przesiadek i skomplikowanej logistyki. Zamiast dalekich lotów szukają alternatyw w zasięgu kilku godzin drogi, stawiając na wygodę, podróże nocne i atrakcyjne ceny.

Analiza Google wskazuje, że tegoroczne wyszukiwania zdominowały kierunki południowej Europy i wyjazdy kojarzone z prostą organizacją wypoczynku. Włochy, Hiszpania i Turcja należą do najczęściej wyszukiwanych destynacji, a w segmencie all inclusive i last minute wysoką pozycję utrzymują także Grecja i Egipt. Nie oznacza to jednak, że Polacy nie wyjeżdżają na krótsze wyjazdy. Według raportu “Badanie postrzegania polskich miast jako destynacji turystyki weekendowej” aż 78 proc. Polaków podróżujących po Polsce odbywa weekendowe wyjazdy po kraju min. kilka razy w roku .

W przypadku city breaków widzimy, że pasażerowie najczęściej zwracają uwagę na trzy kwestie: bezpośrednie połączenie, czas podróży i cenę. Krótki wyjazd ma być prosty do zorganizowania, dlatego duże znaczenie ma możliwość podróży bez przesiadek, z przystanku blisko domu do przystanku w centrum lub w dobrze skomunikowanej części miasta docelowego, bez konieczności dojazdu na lotnisko czy organizowania dodatkowych transferów. Równie ważny jest czas, dlatego najlepiej sprawdzają się kierunki oddalone do 5-6 godzin oraz połączenia nocne, które pozwalają maksymalnie wykorzystać pobyt na miejscu. Trzecim elementem pozostaje cena, bo taki wyjazd ma być łatwo dostępny, atrakcyjny cenowo i na tyle łatwy do zorganizowania, by można było go zaplanować nawet spontanicznie – mówi Michał Leman, Vice President Europe East, FlixBus.

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Krótszy wyjazd, prostsza logistyka

Zmieniające się podejście do krótkich wyjazdów widać także w wyborze kierunków. W praktyce oznacza to, że city break coraz częściej staje się nie "mniejszym urlopem”, ale osobną kategorią podróży, krótszą, bardziej elastyczną i łatwiejszą do zorganizowania. Właśnie dlatego wśród propozycji na weekend coraz częściej pojawiają się miasta średniej wielkości, kierunki położone blisko granicy oraz mniej oczywiste miejsca w Polsce i u jej sąsiadów. W letniej siatce FlixBusa znalazło się ponad 230 miejsc w kraju i 550 destynacji łącznie, obejmujących zarówno największe kurorty wakacyjne, jak i mniejsze miasta oraz miejscowości turystyczne w różnych regionach Polski.

Wśród propozycji na city break z największych polskich miast znalazły się kierunki zagraniczne położone blisko granicy, jak i polskie miasta, które dobrze sprawdzają się w formule dwu- lub trzydniowego wyjazdu. Kluczowe było kryterium czasu – wybrane kierunki mieszczą się w zasięgu do około 6 godzin podróży autobusem, zależnie od konkretnego kursu i dnia podróży, tak aby sam dojazd nie zdominował weekendu.

City break z Warszawy

Kowno (6 połączeń dziennie, najszybszy czas przejazdu 5 godzin 20 minut) to propozycja dla osób szukających krótkiego zagranicznego wyjazdu poza najbardziej oczywistymi kierunkami. Drugie co do wielkości miasto Litwy przyciąga zabytkami, modernistyczną architekturą i kompaktowym centrum, które dobrze sprawdza się w formule city breaku. FlixBus oferuje do Kowna również kursy nocne, które docierają na miejsce nad ranem.

Toruń (5 połączeń dziennie, najszybszy czas przejazdu 3 godziny 40 minut) pozostaje jednym z najbardziej naturalnych wyborów na city break w Polsce, łącząc historyczne centrum z kameralnym tempem zwiedzania. Dobre skomunikowanie z Warszawą pozwala zaplanować także jednodniowy wyjazd, bez konieczności noclegu.

Olsztyn (4 połączenia dziennie, najszybszy czas przejazdu 2 godziny 30 minut) może być z kolei propozycją dla tych, którzy chcą połączyć miejski wyjazd z odpoczynkiem bliżej jezior i terenów zielonych. Mazury latem to przede wszystkim aktywny wypoczynek nad wodą i kontakt z naturą. Rozbudowana siatka połączeń pozwala również na bezpośrednie dotarcie z Warszawy do takich miejsc jak Mikołajki, Ryn, Ruciane-Nida czy Ełk.

City break z Krakowa

Poprad (5 połączeń dziennie, najszybszy czas przejazdu 2 godziny 55 minut) pozwala połączyć city break z bliskością Tatr i sprawdzi się szczególnie u osób, które chcą połączyć miejski wyjazd z odpoczynkiem bliżej gór. Bliskie położenie od Krakowa sprawdza się także przy krótszych, spontanicznych wyjazdach.

Koszyce (6 połączeń dziennie, najszybszy czas przejazdu 4 godziny 30 minut) są z kolei jedną z ciekawszych słowackich alternatyw dla bardziej oczywistych miast Europy Środkowej, z historycznym centrum i spokojniejszym tempem zwiedzania.

Budapeszt (9 połączeń dziennie, najszybszy czas przejazdu 6 godzin 20 minut) to propozycja dla osób, które chcą wykorzystać weekend na zagraniczny city break bez konieczności korzystania z lotniska. FlixBus oferuje połączenia do trzech przystanków w Budapeszcie: Népliget, Mexikói út i Kelenföld. Połączenia nocne na tej trasie pozwalają dotrzeć do Budapesztu nad ranem i rozpocząć dzień od razu na miejscu.

City break z Wrocławia

Drezno (12 połączeń dziennie, najszybszy czas przejazdu 3 godziny 35 minuty) pozostaje jednym z ciekawszych kierunków na weekendowy wyjazd w tej części Europy pozwala na miejscu połączyć zwiedzanie muzeów, architektury i spacerów nad Łabą.

Poznań (5 połączeń dziennie, najszybszy czas przejazdu 2 godziny 30 minut) to mocny, miejski kierunek na krótki wypad, z rozbudowaną ofertą gastronomiczną i kulturalną. Zróżnicowane godziny odjazdu pozwalają nie tylko na dotarcie z samego rana do serca Wielkopolski, ale również na zaplanowanie jednodniowej wycieczki.

Łódź (11 połączeń dziennie, najszybszy czas przejazdu 3 godziny) może być z kolei propozycją dla osób zainteresowanych architekturą, kulturą i postindustrialnym charakterem miasta. Kierunek ten zyskał także międzynarodowe wyróżnienie, według “The Independent” jest to jedno z najlepszych europejskich miast na letni wyjazd solo.

City break jako uzupełnienie wakacyjnych planów

Choć tegoroczne dane z wyszukiwarki pokazują wyraźny zwrot w stronę zagranicznych wakacji i kierunków gwarantujących słońce, krótsze podróże planowane bliżej domu nadal mają swoje miejsce na wakacyjnej mapie Polaków. Nie konkurują bezpośrednio z tygodniowym urlopem all inclusive czy dwutygodniowym pobytem nad morzem, ale odpowiadają na inną potrzebę: szybkiej zmiany otoczenia, prostego dojazdu i wyjazdu, który można wpisać w zwykły letni weekend. Osoby spędzające aktywnie czas mogą dodatkowo skorzystać z możliwości transportu roweru za jedyne 4,99 zł.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: wakacjeurlopcity break
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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