Zmiany przed wyjazdem na Morskie Oko. Popularna trasa będzie zamknięta

Wykonawca robót drogowych rozpoczyna przebudowę ul. Oswalda Balzera, czyli drogi powiatowej nr 1648K. W związku z tym, od wtorku 21 lipca do piątku 24 lipca 2026 roku, kluczowy odcinek drogi prowadzący w stronę Tatr zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego.

Kiedy i gdzie wystąpią utrudnienia?

Utrudnienia będą codziennie w godzinach 7:00 – 18:00, na odcinku drogi między miejscowością Zazadnia a rondem na Wierchu Porońcu. Zamknięcie rozpocznie się około 200 metrów przed skrętem do Małego Cichego i zakończy tuż przed rondem na Wierch Porońcu.

Jak dojechać do szlaku do Morskiego Oka?

Zamknięcie trasy oznacza, że najkrótsza droga z Zakopanego do Łysej Polany i Palenicy Białczańskiej – skąd startuje szlak do Morskiego Oka – będzie niedostępna. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów. Kierowcy powinni kierować się przez Poronin lub Murzasichle, a następnie przez Bukowinę Tatrzańską, by dotrzeć do Łysej Polany.

Ważne informacje dla turystów

Jeśli planujesz podróż w Tatry w najbliższych dniach, weź pod uwagę następujące kwestie:

Dłuższy czas dojazdu: Wybór trasy przez Bukowinę Tatrzańską oznacza, że podróż zajmie Ci więcej czasu niż zwykle.

Komunikacja zbiorowa: Jeśli zamierzasz korzystać z e-busów , przygotuj się na to, że przejazd zajmie więcej czasu.

, przygotuj się na to, że przejazd zajmie więcej czasu. Planowanie wycieczki: Uwzględnij utrudnienia w swoim harmonogramie dnia, aby uniknąć spóźnień na parking w Palenicy Białczańskiej.

Prace drogowe prowadzi Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Tatrzański Park Narodowy prosi o cierpliwość i zwracanie uwagi na oznakowanie objazdów.