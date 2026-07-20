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Zmiany przed wyjazdem na Morskie Oko. Popularna trasa będzie zamknięta

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:33
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Morskie Oko
Zmiany przed wyjazdem na Morskie Oko. Popularna trasa będzie zamknięta/ShutterStock
Planujesz w najbliższych dniach wycieczkę nad Morskie Oko? Musisz przygotować się na spore utrudnienia. Tatrzański Park Narodowy ostrzega kierowców: popularna trasa z Zakopanego do Palenicy Białczańskiej będzie zamknięta.

Wykonawca robót drogowych rozpoczyna przebudowę ul. Oswalda Balzera, czyli drogi powiatowej nr 1648K. W związku z tym, od wtorku 21 lipca do piątku 24 lipca 2026 roku, kluczowy odcinek drogi prowadzący w stronę Tatr zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego.

Kiedy i gdzie wystąpią utrudnienia?

Utrudnienia będą codziennie w godzinach 7:00 – 18:00, na odcinku drogi między miejscowością Zazadnia a rondem na Wierchu Porońcu. Zamknięcie rozpocznie się około 200 metrów przed skrętem do Małego Cichego i zakończy tuż przed rondem na Wierch Porońcu.

Jak dojechać do szlaku do Morskiego Oka?

Zamknięcie trasy oznacza, że najkrótsza droga z Zakopanego do Łysej Polany i Palenicy Białczańskiej – skąd startuje szlak do Morskiego Oka – będzie niedostępna. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów. Kierowcy powinni kierować się przez Poronin lub Murzasichle, a następnie przez Bukowinę Tatrzańską, by dotrzeć do Łysej Polany.

Zapomniany raj bez tłumów. Tu odpoczniesz od zgiełku Zakopanego
Zapomniany raj bez tłumów. Tu odpoczniesz od zgiełku Zakopanego

Ważne informacje dla turystów

Jeśli planujesz podróż w Tatry w najbliższych dniach, weź pod uwagę następujące kwestie:

  • Dłuższy czas dojazdu: Wybór trasy przez Bukowinę Tatrzańską oznacza, że podróż zajmie Ci więcej czasu niż zwykle.
  • Komunikacja zbiorowa: Jeśli zamierzasz korzystać z e-busów, przygotuj się na to, że przejazd zajmie więcej czasu.
  • Planowanie wycieczki: Uwzględnij utrudnienia w swoim harmonogramie dnia, aby uniknąć spóźnień na parking w Palenicy Białczańskiej.

Prace drogowe prowadzi Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Tatrzański Park Narodowy prosi o cierpliwość i zwracanie uwagi na oznakowanie objazdów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: szlakTatryTatrzański Park NarodowyMorskie Oko
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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