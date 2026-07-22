Co oznacza fioletowa flaga na plaży? To ostrzeżenie przed tym, co kryje się pod wodą
Większość plażowiczów bez problemu rozpoznaje białą i czerwoną flagę, ale fioletowa nadal budzi wiele pytań. Taki kolor oznacza zaś obecność niebezpiecznych organizmów morskich. Najczęściej ostrzega przed meduzami, ale może sygnalizować również inne zwierzęta, które mogą stanowić zagrożenie dla osób korzystających z kąpieliska.
Co ważne, sama fioletowa flaga nie oznacza zakazu kąpieli. Informuje jednak, że w wodzie występuje dodatkowe zagrożenie i należy zachować szczególną ostrożność. Na niektórych plażach zamiast flagi można zobaczyć tablicę lub baner z symbolem meduzy, który pełni tę samą funkcję ostrzegawczą.
Co oznacza biała i czerwona flaga na plaży?
Znaczenie flag wywieszanych na polskich kąpieliskach określają obowiązujące przepisy. To właśnie one w prosty sposób informują plażowiczów o aktualnych warunkach i poziomie bezpieczeństwa.
- Biała flaga -oznacza, że kąpiel jest dozwolona. Na kąpielisku dyżurują ratownicy, a warunki pozwalają na bezpieczne korzystanie z wody.
- Czerwona flaga - sygnalizuje bezwzględny zakaz kąpieli. Może zostać wywieszona między innymi podczas wysokich fal, silnego wiatru, burzy, występowania prądów wstecznych, ograniczonej widoczności, zbyt niskiej temperatury wody, jej skażenia lub w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.
Inne oznaczenia i sytuacje na kąpieliskach
Na niektórych plażach można spotkać także inne kolory flag, które pełnią funkcję ostrzegawczą lub informacyjną:
- Zielona flaga - oznacza bardzo dobre warunki do kąpieli i spokojną wodę. Nie jest jednak elementem obowiązkowego systemu oznakowania we wszystkich polskich kąpieliskach, dlatego pojawia się głównie na niektórych plażach lub za granicą.
- Niebieska flaga - warto pamiętać, że nie jest to sygnał dotyczący bezpieczeństwa kąpieli. Najczęściej oznacza udział plaży lub mariny w międzynarodowym programie Błękitna Flaga (Blue Flag), który przyznawany jest miejscom spełniającym wysokie standardy jakości wody, bezpieczeństwa, dostępności oraz ochrony środowiska.
- Brak flagi na maszcie - oznacza, że kąpielisko nie jest strzeżone, a warunki panujące w wodzie nie są na bieżąco oceniane przez ratowników. W takim miejscu każdy korzysta z akwenu na własną odpowiedzialność.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.