Co oznacza fioletowa flaga na plaży? To ostrzeżenie przed tym, co kryje się pod wodą

Większość plażowiczów bez problemu rozpoznaje białą i czerwoną flagę, ale fioletowa nadal budzi wiele pytań. Taki kolor oznacza zaś obecność niebezpiecznych organizmów morskich. Najczęściej ostrzega przed meduzami, ale może sygnalizować również inne zwierzęta, które mogą stanowić zagrożenie dla osób korzystających z kąpieliska.

Co ważne, sama fioletowa flaga nie oznacza zakazu kąpieli. Informuje jednak, że w wodzie występuje dodatkowe zagrożenie i należy zachować szczególną ostrożność. Na niektórych plażach zamiast flagi można zobaczyć tablicę lub baner z symbolem meduzy, który pełni tę samą funkcję ostrzegawczą.

Co oznacza biała i czerwona flaga na plaży?

Znaczenie flag wywieszanych na polskich kąpieliskach określają obowiązujące przepisy. To właśnie one w prosty sposób informują plażowiczów o aktualnych warunkach i poziomie bezpieczeństwa.

Biała flaga -oznacza, że kąpiel jest dozwolona. Na kąpielisku dyżurują ratownicy, a warunki pozwalają na bezpieczne korzystanie z wody.

-oznacza, że kąpiel jest dozwolona. Na kąpielisku dyżurują ratownicy, a warunki pozwalają na bezpieczne korzystanie z wody. Czerwona flaga - sygnalizuje bezwzględny zakaz kąpieli. Może zostać wywieszona między innymi podczas wysokich fal, silnego wiatru, burzy, występowania prądów wstecznych, ograniczonej widoczności, zbyt niskiej temperatury wody, jej skażenia lub w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.

Inne oznaczenia i sytuacje na kąpieliskach

Na niektórych plażach można spotkać także inne kolory flag, które pełnią funkcję ostrzegawczą lub informacyjną: