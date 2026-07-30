Lecisz do Włoch lub Hiszpanii? Tak ominiesz drogi bagaż w tanich liniach

Planujesz letni urlop we Włoszech lub Hiszpanii? Tanie linie lotnicze bardzo często kuszą przystępną ceną biletu, ale chwilę później doliczają wysokie kwoty za bagaż rejestrowany. Podróżni coraz częściej szukają sprytnych alternatyw, aby oszczędzić. Jak informuje dlahandlu.pl, InPost oferuje możliwość nadawania przesyłek międzynarodowych z Polski na Południe Europy, co może wyraźnie obniżyć koszty wyjazdu.

Ile kosztuje wysyłka paczki do Włoch i Hiszpanii?

InPost umożliwia nadawanie przesyłek nie tylko do kontynentalnej części Włoch czy Hiszpanii, ale również na popularne wakacyjne wyspy, w tym na Sycylię, Sardynię, Majorkę, Minorkę oraz Ibizę. Jak informuje dlahandlu.pl, cennik nadania z Polski przedstawia się następująco:

Mała paczka (gabaryt A): 28,99 zł.

Średnia paczka (gabaryt B): 49,99 zł.

Duża paczka (gabaryt C): 54,99 zł.

Przy największym gabarycie C maksymalne wymiary przesyłki wynoszą 390 x 380 x 640 mm, a dopuszczalna waga sięga aż 25 kg. Oznacza to, że do paczki zapakujesz więcej rzeczy niż do standardowej walizki rejestrowanej w tanich liniach, gdzie limit wynosi zazwyczaj 20 kg.

Powrót do domu. Ile zapłacisz za paczkę z południa Europy?

Planując podróż, musisz uwzględnić koszty przesyłki w obie strony. Jak informuje dlahandlu.pl, stawki za drogę powrotną zależą od kraju, z którego wysyłasz paczkę:

Z Włoch do Polski: duża przesyłka kosztuje 49,99 zł.

Z Hiszpanii do Polski: za taką samą przesyłkę zapłacisz 104,99 zł.

Sumując koszty, wysyłka dużej paczki z Polski do Włoch i z powrotem zamknie się w kwocie 104,98 zł. W przypadku Hiszpanii łączny koszt transportu tam i z powrotem wyniesie 159,98 zł.

InPost kontra Ryanair. Gdzie jest taniej?

Aby ocenić opłacalność tej usługi, warto zestawić ją z ofertą popularnego przewoźnika. Jak informuje dlahandlu.pl, Ryanair pozwala zabrać na pokład w podstawowej taryfie jedynie małą torbę osobistą (40 x 30 x 20 cm). Za tradycyjny bagaż rejestrowany o wadze do 20 kg musisz dopłacić osobno. Liczby mówią same za siebie:

Ryanair: opłata za bagaż 20 kg wynosi dynamicznie od 18,99 do 59,99 euro za jeden lot. Przeliczając to na złotówki, płacisz około 83–263 zł za jeden odcinek, co przy locie w obie strony daje kwotę od 166 do nawet 525 zł.

za jeden lot. Przeliczając to na złotówki, płacisz około za jeden odcinek, co przy locie w obie strony daje kwotę do nawet InPost: wysyłka do Włoch i z powrotem to koszt 104,98 zł, a do Hiszpanii i z powrotem – 159,98 zł.

Różnica staje się bardzo widoczna zwłaszcza w szczycie sezonu, gdy linie lotnicze maksymalnie podnoszą stawki za walizki.

Kiedy wysyłka przesyłki się opłaca, a kiedy lepiej dopłacić w linii lotniczej?

Mimo niższej ceny, wysyłka bagażu dostawcą kurierskim wymaga przemyślanej logistyki. Jak informuje dlahandlu.pl, paczki trafiają do urządzeń Paczkomat lub lokalnych PaczkoPunktów, a nie bezpośrednio do Twojego pokoju hotelowego. Nie nadajesz też zwykłej walizki – ubrania i sprzęt musisz solidnie zabezpieczyć w kartonie o odpowiednich wymiarach. Czas dostawy wynosi zazwyczaj od 3 do 5 dni roboczych.

Taka opcja sprawdzi się idealnie przy: dłuższych wakacjach w jednym miejscu, wyjazdach typu workation, odwiedzinach u rodziny, podróżach planowanych z dużym wyprzedzeniem. Z kolei przy krótkim wypadzie typu city break, wycieczce objazdowej lub gdy potrzebujesz swoich rzeczy natychmiast po wylądowaniu na lotnisku, klasyczny bagaż rejestrowany wygrywa wygodą.