Wybór wakacyjnego przewoźnika podparty wynikami

Pasażerom planującym wakacyjne podróże lotnicze, AirHelp udziela cennych informacji pozwalających na wcześniejsze sprawdzenie wyników punktualności poszczególnych przewoźników. Decyzja odnośnie wyboru linii lotniczej zależy od wielu czynników m.in. ceny biletów czy dystansu podróży. Jednak ze względu na coraz częstsze zakłócenia, podróżni zwracają również uwagę na ryzyko odwołania czy opóźnienia lotu. Według przewidywań firmy AirHelp od 1 czerwca do 15 września ponad 200 tys. pasażerów podróżujących po kraju oraz blisko 3,5 mln osób wylatujących z polskich lotnisk doświadczy zakłóceń w podróży. Dlatego też decyzja o wyborze wakacyjnego przewoźnika podparta jego wcześniejszymi wynikami punktualności może znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienie niedogodności, a także zredukować stres oraz wydatki z nimi związane.

Spośród 72 najlepszych linii lotniczych na świecie na 1. miejscu rankingu punktualności plasuje się indonezyjska Garuda, realizująca 91 proc. lotów na czas (z różnicą do 15 min względem czasu przewidzianego rozkładem). Kolejne pozycje na podium zajmują linie: grecka Olympic Air oraz brazylijska Azul Airlines – z wynikami odpowiednio 90 i 84 proc. punktualnych lotów.

Polacy planujący wakacyjne podróże w granicach Europy powinni zwrócić uwagę, że tylko jeden europejski przewoźnik znalazł się w pierwszej dziesiątce linii z najwyższym wskaźnikiem punktualności – hiszpańska Iberia realizuje 82 proc. lotów na czas. Pozostałe najwyższe lokaty zajęły powszechnie znane linie: Qatar Airlines (82 proc.), Delta oraz Singapore Airlines (po 80 proc.) i zamykająca stawkę australijska linia Qantas z 79 proc. wynikiem punktualności.

Spośród najpopularniejszych w Polsce linii lotniczych najlepiej pod względem punktualności wypada krajowy przewoźnik LOT z wynikiem 69 proc., a na kolejnych miejscach plasuje się EasyJet (67 proc.), Lufthansa oraz Ryanair (po 65 proc.). Natomiast drugie popularne w Polsce tanie linie lotnicze Wizz Air realizują 63 proc. lotów na czas.

Dla wielu Polaków wakacje to najczęściej wybierany okres na podróżowanie. Wiąże się to jednak z wcześniejszym i dokładnym zaplanowaniem wyjazdu. - Ewentualne opóźnienia czy zakłócenia lotnicze mogą wpłynąć na całą podroż, powodując uzasadnione niezadowolenie i stres. Jeśli podróżnicy wolą spędzić wakacje w zaplanowanym miejscu, a nie na lotnisku, warto przed wyjazdem sprawdzić i wybrać linię, która w ostatnim czasie osiąga najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o punktualność – doradza Marta Koziarz, ekspert AirHelp.

Prognozy na nadchodzące lato zwiastują zakłócenia

Staranne planowanie i wybór linii lotniczych może pomóc w uniknięciu nerwów i frustracji związanych z oczekiwaniem na lotniskach. Zwłaszcza, że prognozy na ten sezon zapowiadają nie tylko upały, ale również sporo chaosu i zakłóceń lotniczych. Według przewidywań firmy AirHelp od 1 czerwca do 15 września blisko 3,5 mln osób wylatujących z polskich lotnisk doświadczy problemów w podróży, z czego ponad 200 tys. pasażerów to podróżujący po kraju. W samej Europie tego lata może dojść do ponad 700 tys. zakłóceń lotów, co oznacza, że szacunkowo 4 mln osób może kwalifikować się do rekompensaty finansowej na mocy europejskiego prawa chroniącego pasażerów linii lotniczych.

Warto znać swoje prawa

Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem (WE) 261/2004 pasażerowie mogą być uprawnieni do uzyskania odszkodowania w wysokości do 600 euro na osobę z tytułu zakłóceń spowodowanych przez linie lotnicze takich jak: opóźnienie powyżej 3 godzin lub odwołanie lotu bądź odmowa wejścia na pokład samolotu. Loty chronione prawem unijnym to te rozpoczynające się w Unii lub lądujące na jej terenie pod warunkiem, że są obsługiwane przez przewoźnika zarejestrowanego w UE. Regulacje te dotyczą również Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii, a o rekompensatę można ubiegać się zazwyczaj do 3 lat od daty zakłóconego rejsu. W Polsce okres ten wynosi jednak 1 rok. Co istotne, odszkodowanie należy się nam tylko wtedy, gdy do zakłóceń dochodzi wskutek czynników, na które linia lotnicza miała wpływ. Dlatego nadzwyczajne okoliczności takie jak: złe warunki atmosferyczne czy nagłe przypadki medyczne zwalniają przewoźników z obowiązku rekompensaty dla pasażerów.

W przypadku pozostania na lotnisku dłużej niż 2 godziny z powodu wystąpienia zakłócenia lotu, pasażerowie mają prawo do opieki. Linie lotnicze zobowiązane są do zapewnienia pasażerom posiłków, napojów, dostępu do kanałów komunikacji oraz ewentualnego noclegu.

Pasażerowie, którzy nie są pewni czy dane zakłócenie lotu kwalifikuje się do odszkodowania czy też nie, mogą odwiedzić stronę internetową https://www.airhelp.com/pl/ i bezpłatnie sprawdzić, czy przysługuje im rekompensata od linii lotniczej.