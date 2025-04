Ostrzeżenie przed podróżami do Trynidadu i Tobago

Departament Stanu USA stanowczo odradza podróże do Trynidadu i Tobago. Wydano ostrzeżenie poziomu 3 (w czterostopniowej skali). Powodem jest znaczący wzrost przestępczości w Trynidadzie i Tobago. Na terenie kraju działają zorganizowane gangi, które dokonują napadów i rabunków, a ich ofiarami często padają obcokrajowcy. - Wysokie ryzyko przestępstw i porwań cudzoziemców - brzmi uzasadnienie alertu.

Władze USA zachęcają swoich obywateli do rozważenia rezygnacji z wyjazdu do Trynidadu i Tobago. Departament sugeruje zapisanie się do Programu Rejestracji Smart Traveler (STEP), by w razie potrzeby być w kontakcie z ambasadą, jak również zapoznanie się z Raportem Bezpieczeństwa Krajowego dla Trynidadu i Tobago oraz wykupienie ubezpieczenia turystycznego na wypadek konieczności ewakuacji lub odwołania podróży. Przypomina również o zachowaniu szczególnej ostrożności, szczególnie w czasie przemieszczenia się w godzinach nocnych oraz miejscach oddalonych od obszarów zaludnionych.

Plaga przestępczości. Ofiarami padają turyści

Trynidad i Tobago to karaibski kraj, który stanowi wakacyjny raj dla turystów z całego świata. Kusi pięknymi plażami z białym piaskiem i turkusową wodą. Znajduje się on również na trasie rejsów wycieczkowych po Karaibach: Royal Caribbean oraz Princess Cruises. Wycieczkowce nadal zawijają do Port-of-Spain, stolicy kraju. Turystom, który decydują się na zejście z pokładu statku w Trynidadzie i Tobago, zaleca się pozostawanie wyłącznie na terenie portu w bezpiecznym i strzeżonym obszarze.

W grudniu 2024 roku prezydentka Trynidadu i Tobago Christine Kangaloo wprowadziła w stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Powodem decyzji była "wzmożonej działalności przestępczej, która zagraża bezpieczeństwu publicznemu". Uzasadniono ją drastycznym wzrostem przestępczości w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Roczna "liczba zabójstw jest już najwyższa w historii i wynosi ponad 600" - podano w komunikacie. Poprzedni stan wyjątkowy z powodu znacznej liczby przestępstw wprowadzono w Trynidadzie i Tobago w 2011 roku.