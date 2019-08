Zapowiadana w ubiegłym roku strategia rozwoju hubu LOT-u w Budapeszcie staje się dziś faktem. LOT konsekwentnie rozwija siatkę połączeń z Budapesztu. Już 22 września br. uruchomi bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do Seulu - powiedział w środę na konferencji w Budapeszcie prezes Milczarski.

Jak dodał, "nie udałoby się uruchomić tego połączenia bez współpracy z budapesztańskim lotniskiem".

Rejsy z Budapesztu do Seulu potrwają niespełna 12 godzin, będą wykonywane Boeingami 787 Dreamliner z częstotliwością trzech połączeń w tygodniu. Z Budapesztu samoloty LOT będą startować o godz. 11.25 we wtorki, piątki i niedziele, i lądować w stolicy Korei Południowej o godz. 6.05. Z Seulu samoloty będą wylatywać o godz. 7.35 w poniedziałki, środy, soboty, z lądowaniem w Budapeszcie o godz. 12.20.

Od 30 marca przyszłego roku LOT zacznie latać z węgierskiej stolicy do sześciu nowych miast: do Sofii, Pragi, Belgradu i Stuttgartu, a także do Bukaresztu i Brukseli. Tym samym siatka obsługiwanych przez przewoźnika połączeń z lotniska w Budapeszcie wzrośnie z pięciu do 12 - powiedział Milczarski.

Rejsy do Pragi i Stuttgartu będą wykonywane z częstotliwością niemal dwóch dziennie (oprócz weekendów). Do Sofii i Belgradu pasażerowie polecą z Budapesztu raz dziennie, siedem dni w tygodniu.

Szef narodowego przewoźnika wskazał, że udało się uruchomić kolejne połączenia z Budapesztu w niespełna dwa lata od inauguracji bezpośrednich rejsów dalekodystansowych do USA.

Od marca przyszłego roku LOT bezpośrednio poleci ze stolicy Węgier w sumie do Warszawy, Krakowa, London City, Bukaresztu, Brukseli, Stuttgartu, Pragi, Belgradu, Sofii oraz do Nowego Jorku, Chicago i Seulu - wyjaśnił.

Prezes zapowiedział, że do obsługi nowych połączeń europejskich LOT na stałe umieści w bazie w Budapeszcie dodatkowo trzy Embraery 195. Od przyszłego sezonu letniego tamtejsza flota przewoźnika będzie liczyła pięć maszyn, razem z Boeingiem 787 Dreamliner.

Spółka przekazała, że wraz z uruchomieniem nowych kierunków z Budapesztu, LOT dokonał korekty wybranych rejsów. Na rzecz nowych połączeń do Seulu, w bieżącym sezonie zimowym LOT zmniejszył częstotliwości do Nowego Jorku z czterech do trzech rejsów w tygodniu, natomiast rejsy do Chicago będą miały charakter sezonowy i będą wykonywane wyłącznie latem - poinformował Milczarski.

Jak dodał, ze względu na sytuację operacyjną spowodowaną uziemieniem Boeingów 737 MAX, LOT podjął decyzję o przesunięciu startu połączeń do Brukseli i Bukaresztu na 30 marca 2020 roku.

Szef lotniska w Budapeszcie Jost Lammers wskazał na LOT jako głównego partnera wspierającego rozwój portu. "Pracowaliśmy długo nad tym, żeby LOT otworzył z naszej stolicy połączenie do Azji. Cieszymy się, że wybór padł na Seul" - powiedział. Jego zdaniem potencjał turystyczny i biznesowy połączenia Budapeszt-Seul jest ogromny. Rocznie na tej trasie podróżuje blisko 70 tys. pasażerów. Widzę wielkie możliwości do dalszej ekspansji z naszego lotniska - mówił.

Wiceminister spraw zagranicznych Węgier Tamas Menczer ocenił, że dzięki nowym połączeniom LOT-u, zyskać może węgierska gospodarka. Jak mówił, na Węgrzech powstają nowe inwestycje, rośnie liczba turystów odwiedzających ten kraj, a lotnisko staje się ważnym centrum przesiadkowym, co związane jest także z powstającymi miejscami pracy.

Obecnie do obsługi bezpośrednich połączeń z Budapesztu LOT zatrudnia 80 stewardes i stewardów oraz kilkunastu pilotów pochodzenia węgierskiego. Na bieżąco prowadzi rekrutacje pozyskując nowych kandydatów - do końca tego roku spółka planuje zatrudnić ok. 150 pilotów do obsługi baz w Warszawie i Budapeszcie.

Spółka zaznacza, że uruchomienie nowych rejsów ze stolicy Węgier jest kolejnym elementem realizacji strategii rentownego wzrostu Polskich Linii Lotniczych LOT, której celem jest budowanie pozycji lidera przewozów Europy Środkowo-Wschodniej.

LOT ma w swojej ofercie 111 rozkładowych połączeń na trzech kontynentach świata. W 2018 r. firma przewiozła ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W tym roku przewoźnik spodziewa się gościć na pokładach ponad 10 mln osób.