W środku tegorocznego sezonu turystycznego oferty wyjazdów zagranicznych są droższe o ok. 15 proc. droższe niż oferowane przed rokiem, a na sierpień praktycznie nie ma atrakcyjnych ofert Last Minute - podały Wakacje.pl

Według portalu "jedynym ratunkiem są wakacje po okresie szczytu – we wrześniu lub październiku". Na wyjazd po sezonie zdecydowało się już 25 proc. więcej Polaków niż w analogicznym momencie roku 2018 - czytamy w raporcie.

Obserwatorzy rynku są zgodni – na początku sierpnia nie ma już większego sensu wyczekiwanie na wysyp ofert Last Minute, ponieważ on po prostu nie nastąpi - podaje portal. Wskazuje, że w ub. roku biura podróży zakontraktowały dużą liczbę hoteli i przelotów, tymczasem wyjątkowo dobra pogoda w kraju, a także mistrzostwa świata w piłce nożnej spowodowały, że pod koniec lipca ub. roku biura wciąż miały w ofercie sporą liczbę pakietów do sprzedania. Sytuację mogło uratować tylko oferowanie klientom wyjazdów Last Minute, nawet po cenach niegwarantujących rentowności - czytamy w raporcie.

Według portalu, obecny rok na rynku turystycznym układa się zupełnie inaczej. Jak wskazała rzeczniczka Wakacji.pl Klaudyna Fudala, w tym roku biura kompletowały swoje oferty bardziej zachowawczo, zmniejszając liczbę pozyskanych pakietów hotelowych i połączeń lotniczych". Do tego duża część letnich wyjazdów została sprzedana z dużym wyprzedzeniem w ramach promocji First Minute, gwarantujących niskie ceny i pakiety dodatkowych korzyści (np. niska zaliczka, możliwość zmiany rezerwacji czy darmowe pobyty dla dzieci), dodała.

Z raportu Wakacji.pl wynika, że wyjazdy późnym latem i wczesną jesienią cieszą się wysoką popularnością. Jak zaznaczono, w ubiegłym roku we wrześniu z Wakacje.pl wyjechało za granicę więcej Polaków niż w lipcu, czyli miesiącu zaliczanym do sezonu wysokiego. Sądząc po dotychczasowych rezerwacjach na analogiczny okres w tym roku, historia może się powtórzyć - podkreślono.

Jak wskazuje portal, wśród najchętniej obieranych kierunków prym wiodą dwa: Turcja i Grecja, które dzielą między sobą niemal połowę rynku (odpowiednio . Ostatnie miejsce na podium przypada w tym momencie Hiszpanii, a najlepszą piątkę uzupełniają Bułgaria i Egipt. Wskazano, że w po wysokim sezonie wyjeżdżają przede wszystkim pary (69,2 proc.), choć rzadkością nie będą też rodziny z dziećmi, które stanowią aktualnie 14,8 proc. Grupowe wyjazdy dorosłych stanowią 11,3 proc. oferty, a zestawienie uzupełniają single – 4 proc., podano.

Według danych z raportu, "wrześniowe wakacje w Grecji czy Turcji będą tańsze ok. 500 złotych od osoby, z kolei wyjazd w październiku, będzie kosztował aż o 1 tys. zł mniej".