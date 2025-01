Do internetu trafiło nagranie, na którym widać turystę wspinającego się na szczyt Gęsiej Szyi. Wideo wzbudziło spore poruszenie wśród użytkowników TikToka. Mężczyzna, który stał się negatywnym bohaterem, wspina się po ośnieżonej trasie w butach sportowych, do których doczepił raki. Niestety, jak zauważają internauci, zrobił to źle.