Ryanair poleca jedne z najbardziej romantycznych kierunków:

Wenecja, Włochy: z urokliwymi weneckimi rzekami, romantycznymi przejażdżkami gondolą i pięknymi brukowanymi uliczkami. Wenecja tworzy atmosferę ponadczasowego romantyzmu, który czuć w powietrzu. Kultowe zabytki, takie jak Most Rialto i Plac Świętego Marka, stanowią niezwykle malownicze otoczenie dla zakochanych, a kameralne kolacje przy świecach w uroczych weneckich restauracjach dodają dodatkowego uroku.

Paryż z rejsami po Sekwanie

Paryż, Francja: "Miasto miłości" - Paryż to ponadczasowa walentynkowa lokalizacja, oferująca parom, przyjaciołom i osobom podróżującym samotnie idealne połączenie magii i romantyczności. Od lśniącej wieży Eiffla po kameralne kawiarnie i malownicze rejsy po Sekwanie - Paryż stwarza wyjątkowe chwile.

Barcelona ze złotymi plażami

Barcelona, Hiszpania: jedna z najlepszych walentynkowych propozycji, gdzie złote plaże łączą się z pięknem Dzielnicy Gotyckiej. Spaceruj po Parku Güell, delektuj się kolacją przy świecach z panoramicznym widokiem na miasto i obserwuj, jak zachód słońca pokrywa niebo nad Montjuïc niezapomnianymi barwami.

Walentynkowa wyprzedaż Ryanair

Do Walentynek pozostał już tylko miesiąc, dlatego Ryanair uruchamia walentynkową wyprzedaż dla zakochanych, oferując bilety na wspólne podróże już od 119 zł - mówi Alicja Wójcik-Gołębiowska z Ryanair. Do wyboru jest ok 230 kierunków r, w tym do klasycznych romantycznych miejsc, takich jak Wenecja, Paryż i Barcelona. Ograniczona czasowo wyprzedaż trwa od soboty 18 stycznia do północy w niedzielę 19 stycznia na stronie Ryanair.com.