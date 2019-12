Według danych internetowego biura podróży Fly.pl z roku na rok wzrasta liczba rezerwacji first minute. Pełna oferta wycieczek na sezon 2020 jest dostępna już od końca sierpnia. Od tego czasu zainteresowanie wakacjami na przyszły rok rośnie co miesiąc średnio o 25 proc. Do tej pory najczęściej wybierane terminy to koniec czerwca i lipiec, a także długi weekend majowy. Wczasy w przedsprzedaży najchętniej rezerwowane są od 6 do 8 miesięcy wcześniej.

– Popularność tak zwanych ofert first minute jest spowodowana wieloma czynnikami. Po pierwsze ceny wyjazdów są dużo niższe niż w sezonie wakacyjnym. Przykładowo rezerwacja w grudniu 5-gwiazdkowego hotelu w Turcji na wakacje w lipcu z wyżywieniem All Inclusive dla rodziny z 2 dzieci, to oszczędność nawet 2000–3000 zł. Po drugie możemy skorzystać z licznych promocji, np. możliwości zmiany rezerwacji, darmowego ubezpieczenia czy parkingu przy lotnisku - wyjaśnia Kacper Daszke Dyrektor marketingu i e-commerce Fly.pl.

Większe zainteresowanie przedsprzedażą może wynikać również z doświadczenia klientów – w minionym sezonie letnim ceny wakacji na ostatnią chwilę były wysokie, a dostępność obiektów mała. - Organizatorzy podróży dużo rozważniej podchodzą do planowania produktu oraz polityki cenowej w okresie przedsprzedaży, a to skutkuje dużo mniejszą ilością ofert Last Minute. Osoby, które w zeszłym roku kupiły wakacje z wyprzedzeniem zyskały nie tylko niższą cenę, ale też gwarancję wypoczynku w najlepszych hotelach, w których w ścisłym sezonie miejsc już po prostu nie było – dodaje.

Najpopularniejsze kierunki na rok 2020

Prawie 1/3 rezerwacji na rok 2020 to wycieczki do Turcji (30,5 proc.). Drugie miejsce zajmuje Grecja (20,27 proc.). Większą popularnością w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży 2019 cieszy się Tunezja (13 proc.) z ponad +24 proc. wzrostem rezerwacji first minute rok do roku. W czołówce kierunków na urlop w 2020 roku znalazł się też Egipt (10,8 proc.).

Polacy pokochali turecki standard

Według danych Fly.pl wycieczki do Turcji w najbliższym roku będą najpopularniejsze niemal w każdej kategorii. Polacy wybierają tam przede wszystkim wypoczynek w hotelach 5-gwiazdkowych (ok. 70 proc.) i 4-gwiazdkowych (ok. 25 proc.), niemal zawsze w formule All Inclusive (aż 98 proc.). Z przedsprzedaży wynika, że będzie to również najchętniej wybierany kierunek na rodzinne wakacje – ok. 28 proc. rezerwacji z dziećmi to wyjazdy do tego kraju.

– Popularność Turcji rośnie każdego roku, ponieważ ogromna część klientów tam wraca. W Turcji znajdziemy najwyższy standard w najlepszym stosunku jakości do ceny. Bogate All Inclusive (w hotelach często pracują najlepsi szefowie kuchni), duża dostępność atrakcji dla dorosłych i dzieci, całodzienne animacje, aquaparki – to wszystko sprawia, że polecamy Turcję wszystkim, którzy chcą wypoczywać w komfortowych warunkach z licznymi możliwościami na spędzanie czasu – dodaje Kacper Daszke.

Prawie 9 na 10 Klientów wybiera wygodne wakacje All Inclusive

Dominującą formą wyżywienia jest All Inclusive. Ofertę śniadań i obiadokolacji (HB) wybiera nieco ponad 8% Klientów, hotel ze śniadaniami (BB) z wyprzedzeniem rezerwuje tylko 1 proc. klientów. Inne typy wyżywienia to m.in. posiłki niestandardowe i noclegi bez wyżywienia.



Niemal co trzeci klient spędzi wakacje w hotelu o 5-gwiazdkowym standardzie

Popularność hoteli 5-gwiazdkowych z roku na rok rośnie. W okresie przedsprzedaży ofert na wakacje 2019 obiekty te wybrało 27 proc. osób, a na 2020 już 31 proc. Niezmiennie najpopularniejsze są hotele 4-gwiazdkowe (42 proc. rezerwacji na 2020 i 48 proc. na 2019), oferujące bardzo dobry standard w cenie niższej niż hotele najwyższej klasy. W 3-gwiazdkowym hotelu urlop w 2020 roku planuje spędzić (tak jak w poprzednim roku) ok. 25 proc. klientów.