Z badania firmy doradczej CBRE wynika, że 48 porc. Polaków w 2019 roku spędziło co najmniej jedną noc w hotelu w Polsce. Główny cel wypadu to wypoczynek (wskazuje tak 75 proc. respondentów), 13 proc. Polaków korzysta z hoteli w podróżach biznesowych, a 10 proc. zarówno prywatnie, jak i służbowo.

Z oferty hotelowej zdecydowanie częściej korzystamy prywatnie niż służbowo, średnia długość pobytu to najczęściej 2-3 noce - tak wskazało 54 proc. pytanych. Na jedną noc w hotelu decyduje się 15 proc. osób, a co czwarty respondent spędza w hotelach więcej niż 4 noce.

Jak wskazał dyrektor działu hotelowego w CBRE Rafał Rosiejak, od 2009 roku liczba udzielonych noclegów w hotelach w Polsce rośnie. Dodał, że z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że tylko od stycznia do października 2019 roku, liczba udzielonych noclegów przekroczyła 38,2 mln, co stanowi wzrost o 6,7 proc. w porównaniu rok do roku.

Tymczasem z naszych prognoz wynika, że cały rok zakończymy z wynikiem zbliżonym do 45 mln noclegów z czego za prawie 70 proc. tej liczby to noclegi Polaków - podał. Wskazał przy tym, że istniejący silny popyt wewnętrzny na usługi hotelowe oznacza, że w przypadku zawirowań w przyjazdach turystów zagranicznych np. wskutek zawieszenia połączeń lotniczych, hotele mogą liczyć na rodzimych gości.

Według ekspertów CBRE rosnąca popularność hoteli wśród krajowych turystów napędza podaż. W ciągu dwóch lat (2020-2022) warszawski rynek hotelowy powiększy się o 3,6 tys. pokoi, krakowski o 1,7 tys., a trójmiejski o 1,6 tys.

Badanie przeprowadzono między 1-4 lutego 2020r. na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie 1080 osób w wieku powyżej 18 lat.

CBRE to firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych.