W piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku, które mają służyć ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister oświadczył, że organizatorzy mogą już zgłaszać zorganizowane wyjazdy, a także półkolonie do prowadzonej przez MEN bazy wypoczynku. Już jest ponad tysiąc zgłoszeń do tej bazy. Jest to niestety zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich, ale mamy nadzieję, że w miarę upływu czasu liczba kolonii, obozów będzie stopniowo wzrastać - powiedział.

Przypomniał, że organizator powinien zgłosić wypoczynek krajowy na 21 dni przed planowanym wyjazdem, w przypadku półkolonii lub wypoczynku zagranicznego termin wynosi 14 dni. Jak podał, z do tej pory zgłoszonych kolonii i obozów będzie mogło skorzystać niespełna 25 tys. dzieci, podczas gdy w zeszłym roku resort wiedział o wypoczynku zorganizowanym ponad miliona 200 tys. dzieci.

Dzieci będą przede wszystkim wyjeżdżały na kolonie i obozy w kraju, to oczywiście jest związane z tymi ograniczeniami, które ciągle funkcjonują. Ale w latach poprzednich było podobnie - jednak zdecydowana większość dzieci i młodzieży korzystała z wypoczynku krajowego - wskazał.

Poinformował też, że na dofinansowanie wypoczynku zaplanowano ok. 28 mln zł z budżetu państwa. W pierwszej kolejności wspierany będzie wypoczynek dzieci pozostających w pieczy zastępczej, z rodzin wielodzietnych i w trudnej sytuacji materialnej, a także dzieci z problemami zdrowotnymi.

Szef MEN podkreślił, że co roku miejsca wypoczynku są sprawdzane przez kuratorów oświaty i sanepid, tak też będzie w tym roku. Resort wydał też dodatkowe wytyczne związane z pandemią. Zgodnie z nimi, uczestnicy wypoczynku w dniu wyjazdu muszą być zdrowi.

Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 lat) i do 14 osób (dzieci powyżej 10 lat).

W przypadku ewentualnego pojawienia się zarażenia sanepid będzie podejmował decyzje stosownie do tego, jak wygląda sytuacja w poszczególnych obiektach - poinformował minister edukacji.

Podczas konferencji minister był pytany m.in. o to, kiedy zostaną wznowione prace zespołu trójstronnego ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Odpowiedział, że prace zespołu zostały zawieszone z powodu pandemii i powinny być wznowione za kilka tygodni, najpóźniej za kilka miesięcy.

Oświadczył też, że projekt nowelizacji Karty Nauczyciela dotyczący postępowań dyscyplinarnych jest w trakcie przygotowań do wpisania do wykazu prac legislacyjnych rządu. Mamy nadzieję, że to nastąpi w najbliższych godzinach czy dniach. Potem rozpocznie się etap konsultacji – przekazał szef MEN.