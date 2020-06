Wakacje będą wakacjami w epidemii. Dlatego pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, m.in. o noszeniu maseczek i zachowywaniu bezpiecznego dystansu po to, by dzieci mogły we wrześniu wrócić do szkoły, a my do pracy - zaapelował rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zbliżają się nieuchronnie wakacje. Tu apel ze strony Ministerstwa Zdrowia, by w te wakacje przestrzegać wszelkich procedur bezpieczeństwa, procedur sanitarnych, byśmy te wakacje spędzili bezpiecznie, byśmy wszyscy mogli wrócić do pracy, a dzieci, żeby mogły wrócić we wrześniu do szkoły - ponowił prośbę rzecznik. Zaapelował też o zachowywanie bezpiecznego dystansu oraz noszenie maseczek tam, gdzie jest to wskazane. Te wakacje są nadal w epidemii, mimo że te wyniki spadają, to wirus jest nadal obecny, więc taki apel o zdrowy rozsądek, odpowiedzialność. Szanujmy zdrowie swoje, szanujmy zdrowie innych - zaznaczył. Łącznie od początku epidemii potwierdzono koronawirusa u 32 821 osób, z których 1 396 zmarło, a wyzdrowiało 18 134 wyzdrowiało. Natomiast w środę Ministerstwo Zdrowia podało informację, że zdiagnozowano 294 nowych chorych, a 21 osób umarło.