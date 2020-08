– To jest absolutnie niepoważne – odpowiedział w "Wirtualnej Polsce" Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i polityk PiS na pytanie dziennikarza, czy rząd opóźnia zamknięcie granic, by mógł on wrócić z wakacji w Hiszpanii.

– Być może jest to niefortunny zbieg okoliczności. Natomiast Łukasz Szumowski nie jest już ministrem zdrowia. Również dlatego, że wypalił się i miał dosyć być bohaterem pierwszych stron brukowców. Uznał, że kiedy przestał być ministrem, to staje się osobą prywatną i nie musi na takie okoliczności zważać, że ktoś wysnuje jakieś nie najmądrzejsze teorie – tłumaczył w "WP” Horała. Reklama Ziobro o Szumowskim: Nie widzę powodów, by miał się bać odpowiedzialności Zobacz również - Ma do tego obecnie jako osoba prywatna prawo – dodał.