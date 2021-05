Tegoroczny długi weekend czerwcowy przypada na początku miesiąca. Z wypoczynku korzystamy dzięki uroczystości Bożego Ciała, która w 2021 r. będzie miała miejsce w czwartek 3 czerwca. Na kolejny dzień wiele osób już zaplanowało urlop, zyskując w ten sposób przedłużony weekend.

Reklama

Odwołany długi majowy weekend daje bodziec do planowania wypoczynku w czerwcu. Polacy idą nawet o krok dalej i czerwcówkę chcą rozpocząć jeszcze w maju!

Najwięcej zapytań i rezerwacji dotyczy terminów pomiędzy 2 a 6 czerwca. Widzimy jednak spore zainteresowanie pobytami już pod koniec maja. Oznacza to, że turyści planują naprawdę długi weekend czerwcowy, bo wystarczy wykorzystać 3 lub 4 dni urlopu, by w zamian otrzymać nawet dziesięciodniowy wypoczynek - mówi Kamila Miciuła, PR manager portalu Nocowanie.pl.

Morze czy góry? TOP 10 lokalizacji na czerwcówkę

Jak w tym roku Polacy spędzą długi weekend czerwcowy? Na pewno w większości poza domem! Z powodu zamknięcia hoteli do 8 maja, większość turystów nie mogła wcześniej zrealizować swoich wyjazdowych planów. Drugim czynnikiem, który pokrzyżował zamierzenia, była pogoda na majówkę – w tym roku wyjątkowo deszczowa i zimna. Czerwiec pod tym względem zapowiada się bardziej optymistycznie.

Z naszych obserwacji wynika, że podczas tegorocznego weekendu czerwcowego największym zainteresowaniem będą się cieszyć polskie góry. Na pierwszym miejscu mamy tu Zakopane, gdzie trafia 5,2 proc. wszystkich zapytań o noclegi na weekend czerwcowy. Stolica polskich Tatr to zwykle pierwszy wybór turystów, którzy doceniają nie tylko różnorodną bazę noclegową, ale także mnóstwo atrakcji na każdą pogodę! W czerwcu dostępne są już najważniejsze szlaki turystyczne, więc można zaplanować także wędrówkę po górach.

W topowej trójce mamy kolejne miejscowości w górach. Bardzo wysoko na liście jest Karpacz (4,6%) oraz Szczawnica (3,5%). Zaraz za podium uplasowała się natomiast Solina, do której do tej pory wysłano 3,4% wszystkich zapytań o wolne noclegi na weekend czerwcowy. Turyści interesują się również takimi lokalizacjami jak: Kudowa-Zdrój, Władysławowo, Szklarska Poręba, Polańczyk, Sopot oraz Krynica Morska.

W porównaniu do ubiegłego roku, jeszcze bardziej zyskały miejscowości górskie, które w tej chwili są najchętniej wybierane przez turystów.

Długi weekend czerwcowy – najpopularniejsze terminy

Jak już wspominaliśmy, turyści myślą o przedłużeniu weekendu czerwcowego i wielu z nich planuje wyjazd już w piątek 28 maja. Na pewno warto o tym pomyśleć, ponieważ z naszych obserwacji wynika, że najchętniej wybieranym terminem pobytu jest 2-6 czerwca. W tym czasie widzimy prawdziwy boom na noclegi.

Można więc przyjechać wcześniej, by ominąć największe tłumy, albo wybrać mniej popularną lokalizację. Trzeba bowiem przyznać, że perspektywa dziesięciodniowego długiego weekendu, przy wykorzystaniu tylko 4 dni urlopu, jest bardzo kusząca!

Wśród najchętniej rezerwowanych obiektów noclegowych nadal mamy domki oraz apartamenty. Oznacza to, że chociaż turyści wybierają popularne kurorty, to nadal preferują spędzanie czasu we własnym gronie, z zachowaniem dystansu społecznego.

Ceny noclegów na długi weekend czerwcowy

Reklama

Wybór miejsca noclegowego to jedno, natomiast drugie to cena noclegów. W porównaniu do czerwcówki 2020, tegoroczna będzie trochę droższa. Ceny noclegów wahają się bowiem od 48 zł do 62 zł.

Za nocleg dla jednej osoby w Zakopanem zapłacimy średnio około 58 zł, w Karpaczu 57 zł a w Szczawnicy 52 zł. Koszt wypoczynku nad Jeziorem Solińskim - w Solinie oraz Polańczyku - to odpowiednio 53 zł i 51 zł. Podobne ceny znajdziemy w innych miejscowościach położonych na południu kraju. W Kudowie-Zdroju zapłacimy średnio 54 zł, natomiast w szklarskiej porębie 59 zł.

Tańsze noclegi można znaleźć we Władysławowie - 48 zł, ale już ceny w Sopocie (58 zł) i Krynicy Morskiej (62 zł) są wyższe!

Podane wyżej kwoty są uśrednione, a ostateczna cena noclegu na długi weekend w czerwcu zależy między innymi od lokalizacji, kategorii obiektu noclegowego oraz oferowanych udogodnień.