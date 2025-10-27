Akcja "Poniedziałkowy Odjazd" to cykliczna inicjatywa, w ramach której PKP Intercity zwiększa dostępność tańszych biletów na wybranych trasach. Promocja dotyczy połączenia Warszawa – Trójmiasto. Bilety w niższych cenach można kupić tylko dziś, 27 października (lub do wyczerpania puli). Promocyjne ceny obowiązują na przejazdy realizowane w dniach od 3 listopada do 26 listopada br.

Promocyjna cena biletów

Zwiększenie puli dotyczy wszystkich kategorii pociągów kursujących na trasie Warszawa–Trójmiasto, oferując znaczące zniżki w stosunku do cen bazowych. Promocja dotyczy przejazdów w 2. klasie. Największą oszczędność gwarantuje podróż Pendolino (EIP), gdzie cena bazowa 169,00 zł spada do 71,00 zł. Najniższą cenę, 46,15 zł, oferują pociągi kategorii TLK i IC.