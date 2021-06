Przez ostatnie 14 miesięcy izraelski sektor turystyczny ucierpiał znacznie z powodu pandemicznych obostrzeń. W ostatnim czasie podróże do tego kraju zostały dodatkowo ograniczone ze względu na obawę przed przedostawaniu się do kraju nowych wariantów koronawirusa.

Pod koniec maja pierwsza grupa turystyczna, złożona z 12 chrześcijańskich pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych, została wpuszczona do Izraela jako część programu pilotażowego.

W jego ramach wszyscy przyjeżdżający w zorganizowanych grupach będą musieli zostać zaszczepieni preparatem, zatwierdzonym przez izraelskie ministerstwo zdrowia. Będą to jedynie osoby z krajów, które spełniają wymagania resortu i będą musiały wykonać dwa testy na obecność koronawirusa: jeden do 72 godzin przed przyjazdem i drugi po przybyciu.

Turyści w Izraelu

W tym tygodniu ministrowie zdrowia, spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych podjęli decyzję o zezwoleniu zaszczepionym turystom indywidualnym "na wjazd do Izraela w ramach skróconego procesu, który zostanie opracowany w nadchodzących dniach". Poinformowała o tym w czwartek w nocy Farkasz-Hakohen.

Nie wyjaśniono na razie, na czym polega "skrócony proces", ani jak będzie wyglądała lista krajów, z których będą mogli przyjeżdżać turyści. Prawdopodobnie ma obejmować te, w których z sukcesem przeprowadza się kampanie szczepień.

Już ponad połowa izraelskiej populacji została w pełni zaszczepiona przeciwko Covid-19, co zmniejszyło liczbę dziennie odnotowywanych zakażeń z tysięcy obserwowanych na początku roku do zaledwie sześciu zarejestrowanych w środę.

Z powodu postępującego spadku infekcji w Izraelu zniesiono już niemal wszystkie ograniczenia związane z koronawirusem. Izraelczycy nie potrzebują już dowodu szczepienia lub zaświadczenia o wyzdrowieniu, by wejść do obiektów publicznych, takich jak sklepy, restauracje, hotele i uczelnie wyższe. Limity osób mogących przebywać w kinach czy kawiarniach zostały zniesione. Nie ma również żadnych ograniczeń na imprezach masowych, czy to w pomieszczeniach, czy w plenerze.