Winnica Ramaza to łącznie 1,5 ha. Roczna produkcja jest niewielka – około 4 tys. butelek. Dominują dwie lokalne białe odmiany – tsolikauri i tsiska, niektóre krzewy liczą ponad 100 lat. Ramaz robi też wino pochodzące z winnic należących do rodziny jego matki i rodziny – w Leczchumi. Zdarza mu się też dokupić owoców od zaprzyjaźnionych winiarzy (doliczyć trzeba ok. 2 tys. butelek dodatkowej produkcji). Jego wina cechuje subtelna aromatyczność, delikatność, świeżość i transparentność – bodaj najatrakcyjniejsze sztychy imeretyjskiego stylu. Wina Ramaza są fermentowane na dzikich drożdżach, nie są klarowane, filtrowane. Nikoladze inspiruje i daje wzór winiarskim naturalistom – nie pozwala sobie na żadne technologiczne ustępstwa, udogodnienia, sztuczne poprawianie wina. Większość jego win sprzedawanych jest za granicę – do Francji, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Australii. I wiecie co? Pierwsza ich partia trafiła niedawno do Polski