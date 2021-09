Jak podano, firma ogłosiła nowy rozkład lotów z Polski na zimę 2021/2022 i będzie obsługiwać 220 tras, w tym 25 nowych.

25 nowych tras Ryanair

Z lotniska w Modlinie uruchomione zostaną loty do Aarhus, Helsinek, na Maltę, do Rygi oraz do Sztokholmu. Z lotniska w Gdańsku - do Paryża, Sztokholmu i Walencji, z Poznania - do Ammanu, Brukseli, Helsinek i Manchesteru. Z Wrocławia do Billund, Bournemouth, Lizbony, Pafos i Pizy, a z Krakowa - do Agadiru, Ankony, Budapesztu, Lille, Newcastle, Rygi, Sztokholmu i Turynu.

Z okazji ogłoszenia 25 nowych tras Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety na podróż do listopada tego roku, w cenie od 89 zł. Rezerwacji lotów w promocyjnych cenach można dokonać jedynie na stronie linii do czwartku 23 września do północy.