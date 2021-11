Od poniedziałku zostały zamknięte wysokogórskie szlaki turystyczne w słowackiej części Tatr. Ograniczenie potrwa do połowy czerwca przyszłego roku. Oznacza to, że turyści wędrujący szlakami po stronie polskiej nie będą mogli przechodzić na słowacka stronę Tatr. Takie ograniczenie jest wprowadzane co roku na okres zimowy.

Zakaz wędrówek szlakami powyżej schronisk górskich jest wprowadzany co roku przez naszych południowych sąsiadów z uwagi na ochronę przyrody oraz bezpieczeństwo turystów. Popularne wśród polskich turystów szlaki, które łączą się ze słowackimi ścieżkami są m.in. na Rysach, Kasprowym Wierchu czy Wołowcu. W sezonie zimowym w słowackich Tatrach pozostaną otwarte schroniska górskie, poza najwyżej położonym w Tatrach - schroniskiem pod Rysami. Należy mieć jednak na uwadze obostrzenia związane z pandemią. Zagraniczny wyjazd na narty. Sprawdź, jakie są obostrzenia [PRZEWODNIK] Zobacz również Polska: Szlaki otwarte przez cały rok Szlaki turystyczne po polskiej stronie Tatr są otwarte przez cały rok, ale od 1 kwietnia do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się po górach od zmroku do świtu.