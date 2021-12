Na stołach pojawiają się zatem różne wody: Borjomi, Nabeghlavi, Likani – to jedne z najbardziej znanych, jest ich jednak wiele więcej. My dzisiaj wspomnimy o innej, równie ciekawej.

Zdrowa woda

Rzecz będzie dotyczyć wody Sairme. Właściwości tych wód doceniono już w XIX w. Źródła znajdują się w zachodnim regionie kraju – Imeretii. 55 kilometrów na południe od Kutaisi, na wysokości 950 m n.p.m. znajduje się miejscowość Sairme. Uzdrowisko to ma wiele atutów: subtropikalny górski klimat, naturalne otoczenie, piękną przyrodę, czystość środowiska, no i oczywiście lecznicze wody – na tym terenie znajduje się kilka naturalnie zmineralizowanych źródeł. Mają one różny skład chemiczny, a co za tym idzie – różne właściwości prozdrowotne. Źródła znajdują się na terytorium gminy Baghdati, w wąwozie rzeki Tsablaistskali, na północnym zboczu pasma Gór Mescheckich, w centrum Małego Kaukazu. W regionie tym panują umiarkowanie ciepłe lata i łagodne zimy. Klimat sprzyja turystom i przybywającym do tutejszego sanatorium pacjentom. Szczególnie uroczo jest tutaj jesienią, przebarwiające się liście drzew i roślin tworzą iście bajkową scenerię.

Dziś, jak w wielu podobnych ośrodkach na świecie, są tu zainstalowane specjalne ujęcia, wodotryski, aby wygodnie można było wodę pozyskiwać, dozować i pić. Różne źródła mają swoje zdrowotne właściwości. Przyjeżdżając lub pijąc odpowiednie wody z Sairme, można leczyć choroby nerek, przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie wątroby, cukrzycę, artretyzm, choroby żołądkowo-jelitowe.

Polując na jelenie

Pierwsze historyczne informacje o leczniczych wodach Sairme pochodzą z lat 90. ubiegłego wieku. Funkcjonują również legendy. Najbardziej znana mówi o tym, że dwaj bracia myśliwi polowali na jelenia, idąc tropem rannego zwierza, odkryli źródła Sairme. Woda mieniła się barwami, odcieniami czerwieni (od bogactwa minerałów) i bielą (od soli). Do źródła tego licznie przychodziły jelenie, by intuicyjnie korzystać ze drogocennych właściwości tej wody. Tak narodziła się nazwa – „sairme” oznacza miejsce, gdzie występuje, pojawia się wiele jeleni.

Były i inne opowieści – pasterze wypasający bydło w tych okolicach zwrócili uwagę na specyficzne warunki, np. że w okolicach źródła trawa była zawsze soczyście zielona i że mimo opadów nigdy długo nie leżał tam śnieg. Rozmaite legendy i wzmianki musiały jednak wreszcie znaleźć weryfikację. Na początku XX w. geolodzy odkryli tu źródła mineralnych wód wypływających z powulkanicznych skał. Pierwsze badania nad wodą Sairme przeprowadził doktor Kelenjeradze z Baghdati. Zajął się tym już w 1912 r., jeszcze jako student – zabrał próbki wody do przeanalizowania. Zajęła się tym ekipa naukowców – profesorów z Petersburskiej Akademii Wojskowej. Później woda została również wzięta na analityczny warsztat łotewskiego naukowca Roberta Kuptsisa, który na zlecenie cesarza Mikołaja II badał wody mineralne Kaukazu. Obydwa badania wykazały dobre, prozdrowotne działanie tej wody.

Do butelki

Badania i analizy swoją drogą, zastosowanie i korzystanie z wody swoją. Do użytku wodę Sairme wprowadzono wcześniej, już 1893 r. – pozyskiwaną wodę ze strumienia przewożono w tankach i beczkach końmi i rozlewano w prostych warunkach, w stodole. Szerszą dystrybucję rozpoczęto później – w 1945 r. Trochę czasu zajęło, by rzecz zamienić na regularną, w pełni sprofesjonalizowaną działalność – w 1954 r. zakończono budowę dużego zakładu wyposażonego w system pozyskiwania, transportu i butelkowania (wtedy jeszcze nieoczyszczanej) wody. Z czasem linie pozyskania i rozlewu zmodernizowano. Kiedy Związek Radziecki rozpadł się, zakład wstrzymał działalność, by w 1998 r. przejść prywatyzację i następną modernizację. Kolejne poważne zmiany wprowadzono w 2010 r. – przede wszystkim dotyczyły one unowocześnienia laboratorium, zmodernizowania mechanizmów przepompowywania i butelkowania wody, zastosowano technologię komputerową i pełną automatykę urządzeń.

Sairme butelkowana jest w wersji gazowanej i niegazowanej, w butelkach szklanych i petach. Jest ona ceniona przez konsumentów za niską mineralizację, zawartość wapna, magnezu i sodu. Delikatnie aromatyczna, o wyważonym, lekkim smaku, woda Sairme zdobyła wiele wyróżnień na międzynarodowych wystawach i konkursach (np. Superior Taste Award w 2013 i 2016 r. w europejskim konkursie organizowanym przez International Taste & Quality Institute – ITQI w Brukseli). Ceniona za korzystny wpływ na metabolizm, kojąca problemy gastryczne czy urologiczne. Eksportowana jest do 17 krajów na świecie. W Polsce dystrybuuje ją firma Marani 1915, więc możemy tej wody spróbować i nieco dotknąć tym samym gruzińskich darów natury.

Mariusz Kapczyński

