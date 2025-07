Woda, relaks i ponad 2 000 leżaków – serce letnich dni

W upalne dni strefa wodna przyciąga najwięcej gości – i trudno się dziwić. Julinek oferuje jedną z najlepiej zaprojektowanych przestrzeni wodnych na Mazowszu. Czekają tu przestronne baseny z podgrzewaną wodą, widowiskowe zjeżdżalnie, wodne place zabaw oraz orzeźwiające kurtyny wodne. Szeroka, piaszczysta plaża z beach barem, ponad 2 000 leżaków i rozmieszczone w cieniu parasole tworzą idealne warunki do wypoczynku – także w najbardziej słoneczne dni. To prawdziwa strefa relaksu: idealna na popołudnie z książką, rozmowę lub po prostu chwilę ciszy.

Reklama

Otoczenie lasów Kampinoskiego Parku Narodowego wzmacnia to doświadczenie – czyniąc je przyjemnym, spokojnym i naprawdę regenerującym.

Aktywnie, kreatywnie, różnorodnie – cały dzień bez nudy

Julinek Park to jednak znacznie więcej niż tylko plaża i baseny. To miejsce tętniące energią, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Na miłośników ruchu czeka największy na Mazowszu park linowy – ponad 1 480 metrów tras i aż 184 przeszkody, również dla najmłodszych. Są tu też trampoliny, dmuchańce, ścianki wspinaczkowe, pole do mini golfa oraz tor Hobby Horse. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w warsztatach artystycznych, cyrkowych czy ruchowych – stawiających na kreatywność i dobrą zabawę. Wszystko to odbywa się bez presji i ocen – w atmosferze radości i współdziałania.

Miejsce z duszą i historią

Julinek budzi pozytywne emocje już od pierwszego kontaktu. Położony na terenie dawnej Bazy Cyrkowej, zachował swój wyjątkowy charakter, wzbogacony dziś o nowoczesne rozwiązania i bogaty program atrakcji. Odnowione areny stają się sceną dla pokazów akrobatycznych, występów artystów znanych z telewizji i rodzinnych widowisk. To przestrzeń, w której historia spotyka się z nową energią – i tworzy jedyne w swoim rodzaju miejsce dla każdego.

Trwa ładowanie wpisu

Odpoczynek wśród zieleni, który przywraca równowagę

Julinek to niemal 30 hektarów zielonego terenu otoczonego lasami Kampinoskiego Parku Narodowego. Czyste powietrze, otwarta przestrzeń i wszechobecna zieleń sprzyjają prawdziwemu relaksowi. Spacer wśród drzew, odpoczynek na trawie, zacienione zakątki w upalne dni – wszystko to stwarza warunki do spokojnego, świadomego wypoczynku z dala od zgiełku. Otoczenie przyrody nadaje temu miejscu szczególny rytm – wolniejszy, bardziej harmonijny, prawdziwie letni.

Letnia codzienność bez pośpiechu

Julinek staje się szczególny, gdy zaczyna być częścią codzienności. Dzięki sezonowemu biletowi możecie pojawiać się tu tak często, jak tylko chcecie – bez planowania i ograniczeń. Z każdym dniem miejsce to staje się bardziej znajome i naturalne. Dla dzieci – jak własna letnia kraina przygód. Dla dorosłych – jak spokojna przystań z wodą, leżakiem i chwilą oddechu. Po prostu – najlepszy sposób na odpoczynek w wakacyjnym rytmie.

Reklama

Julinek Park zaprasza przez całe lato – codziennie, 7 dni w tygodniu. Ochłoda w wodzie, relaks na leżaku, zabawa wśród drzew i aktywność bez stresu – wszystko w jednym miejscu. Wpadnijcie na chwilę… i zostańcie na dłużej.

Do zobaczenia w Julinek Park!

www.julinek.com.pl