Osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii do Francji lub przez Francję będą musiały przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (PCR albo antygenowego) wykonanego do 24 godzin przed wjazdem, oraz wykazać ważny powód podróży z listy opracowanej przez władze francuskie. Wśród ważnych powodów wymieniono m.in.: tranzyt do miejsca swojego stałego zamieszkania w kraju Unii Europejskiej; trwający nie dłużej niż 24 godziny tranzyt przez strefę międzynarodową lotniska oraz międzynarodowy transport towarów. Nie będą dozwolone podróże turystyczne oraz zawodowe, niewskazane wprost w wykazie.

Polacy nie wrócą na święta?

Jak zwraca uwagę ambasada, oznacza to, że obywatele polscy mieszkający w Wielkiej Brytanii, którzy planowali podróż samochodem do Polski, np. na święta Bożego Narodzenia, mogą zostać niewpuszczeni przez władze francuskie, gdyż dopuszczalny tranzyt dotyczy tylko osób z miejscem stałego zamieszkania w UE, a podróże turystyczne nie są dozwolone.