Jak podało w środowej informacji prasowej, Lotnisko Chopina w 2021 r. obsłużyło 7 mln 473 tys. 734 pasażerów.

Bilans pasażerów

"W 2021 roku na Lotnisku Chopina trzy razy udało się przekroczyć granicę miliona pasażerów w ciągu jednego miesiąca, a na koniec roku bilans wyniósł ponad 7 milionów obsłużonych pasażerów, co stanowi wzrost o 36 proc. w stosunku do roku 2020 i jest wynikiem o 2 proc. wyższym, niż zakładały prognozy" - podał port. Jak dodano, procentowa odbudowa ruchu pasażerskiego w 2021 r. w stosunku do 2019 r. wyniosła 40 proc., co plasuje stołeczny port przed takimi lotniskami jak Praga, Budapeszt, Wiedeń, Berlin, Kopenhaga i Helsinki.

W samym grudniu port obsłużył 741 tys. pasażerów, to o ponad 230 proc. lepszy wynik niż ten z grudnia 2020 r.

Z informacji lotniska wynika, że w 2021 r. prawie 64 proc. pasażerów podróżowało samolotami przewoźników tradycyjnych, 16 proc. z liniami niskokosztowymi, a ok. 20 proc. z czarterami.

Najpopularniejsi przewoźnicy

"Najpopularniejszym przewoźnikiem regularnym pozostaje (...) PLL LOT, który ma prawie 60 proc. udziału w przewozach pasażerskich. Na drugim miejscu znajduje się Wizz Air z niespełna 20-procentowym udziałem, a na trzecim – Lufthansa" - przekazano.

Liczba realizowanych tras regularnych w 2021 roku wyniosła 140 i była wyższa niż w szczytowym 2019 r., kiedy realizowano 131 tras regularnych. Do rozkładu w 2021 roku wróciło 109 tras, które istniały w 2019 r. oraz pojawiło się 27 nowych – głównie wakacyjnych, w sezonie letnim.

Z danych lotniska wynika, że w pierwszej piątce najczęściej wybieranych kierunków na trasach regularnych znalazły się Paryż, Londyn, Frankfurt, Kijów i Amsterdam. Jeśli chodzi o czartery – przez cały 2021 rok najchętniej wybierane były krótsze południowe trasy, jak Antalya, Hurghada, Marsa Alam, Rodos czy Heraklion. Do Antalii w sezonie letnim latało ośmiu przewoźników, w tym trzech z nich (Corendon, SunExpress oraz Turkish Airlines) wykonywało loty w ruchu regularnym, co było nowością.

Przewozy cargo

Według informacji lotniska przewozy cargo w 2021 r. najlepiej poradziły sobie z kryzysem wywołanym Covidem. "Wynikało to między innymi ze zwiększonej liczby przewożonych materiałów medycznych i szczepionek oraz wzrostu sprzedaży drogą internetową" - podano.

Z danych portu wynika, że przez cały 2021 rok na Lotnisku Chopina odprawiono 97 453 ton cargo, co stanowi praktycznie 100 proc. wyniku sprzed pandemii, kiedy wynik ten wyniósł 97 784 ton. Najpopularniejszymi kierunkami cargo w warszawskiego lotniska w 2021 r. były Lipsk, Kolonia i Dubaj. Jeśli chodzi o przewoźników przewożących cargo, to na pierwszym znalazły sie PLL LOT, dalej DHL, a na trzecim – UPS Airlines.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W 2020 roku port obsłużył 5,482 mln pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.