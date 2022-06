Reklama

Jak poinformował PAP Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta w Gdańsku, w stolicy województwa pomorskiego przygotowano dziewięć kąpielisk o łącznej długości 1300 metrów: Jelitkowo, Piastowska Jelitkowo, Molo Brzeźno, Hallera Brzeźno, Dom Zdrojowy Brzeźno, Stogi, Sobieszewo, Orle oraz Świbno.

Sezon kąpielowy

Sezon kąpielowy rozpoczyna się w piątek, 24 czerwca. Od tego dnia pierwsi ratownicy pojawią się na plaży w Brzeźnie oraz Stogach. W pełnej obsadzie kąpieliska ruszą 1 lipca. Od tego momentu codziennie na stanowiskach oraz w punktach medycznych pracować będzie ok. 70 ratowników. W tym roku ratownicy po raz pierwszy będą wykorzystywać patrolowania pasa nadmorskiego hulajnogi elektryczne. Poszerzą one dostępny do patrolowania sprzęt, w postaci łodzi motorowych, skuterów wodnych, pojazdów quad, łodzi wiosłowych czy kajaków ratowniczych.

Jak podaje gdański magistrat, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, duży nacisk w ostatnich latach został położony na rozwój infrastruktury plażowej, w tym przede wszystkim udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Od sezonu 2021 w Gdańsku funkcjonuje pierwsza w pełni dostępna plaża zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak również dla osób starszych czy rodzin z dziećmi. Specjalne udogodnienia przygotowano w Gdańsku Brzeźnie, przy wejściu nr 50 (na wysokości al. Gen. J. Hallera). W sezonie 2022 podobne udogodnienia, w formie pilotażu zaczną pojawiać się na Kąpielisku Stogi (wejście nr 26). Dla plażowiczów, którzy chcą po uprawiać sporty plażowe, przygotowane zostaną boiska do siatkówki, piłki możnej oraz ręcznej. Zlokalizowane będą przy każdym kąpielisku.

Punktualnie o godz. 9.30, 24 czerwca na plaży Gdynia Śródmieście zatrzepocze flaga, oznajmiająca otwarcie sezonu kąpieliskowego. Na pozostałych trzech kąpieliskach, gotowość zostanie ogłoszona 1 lipca.

Praca dla ratowników

Gdyńskie Centrum Sportu od 1998 r. organizuje kąpieliska w czterech dzielnicach miasta; to: Babie Doły (100 m), Śródmieście (200 m), Redłowo (200 m) i Orłowo (100 m). Funkcjonują one każdego dnia w sezonie letnim w godzinach od 9.30 do 17.30. Bezpieczeństwa osób kąpiących strzegą ratownicy Gdyńskiego Centrum Sportu wyposażeni w nowoczesny i profesjonalny sprzęt.

Wciąż trwa rekrutacja dla osób zainteresowanych pracą ratownika na gdyńskich plażach – informuje zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu Paweł Brutel. Zapewniamy atrakcyjne warunki finansowe szkolenia i niezbędne wyposażenie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu - dodał.

Kolejny rok działać będzie Grupa Interwencyjna Ratownictwa Wodnego Gdyńskiego Centrum Sportu. To zespół składający się z doświadczonych ratowników, który w momencie wystąpienia zdarzenia szybko może dotrzeć do poszkodowanego i udzielić mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zastęp GIRW dysponuje szybką łodzią motorową, skuterem ratowniczym z platformą oraz pojazdem ATV z przyczepą do ewakuacji osób poszkodowanych z trudno dostępnych miejsc.

Pamiętajmy, aby kąpać się wyłącznie tam, gdzie jest bezpiecznie – nieopodal wież ratowniczych na terenie strzeżonych kąpielisk. Zachęcamy również do ściągnięcia aplikacji "Ratunek" oraz wpisaniu numeru ratunkowego nad wodą: 601-100-100 – dodaje Brutel.

"Pamelki na wszystkich kąpieliskach

Gdyńskie Kąpieliska Morskie zostały zgłoszone do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie, które koordynuje działaniami ratowniczymi na terenie województwa pomorskiego. W tym roku na wszystkich kąpieliskach pojawią się ogólnodostępne "pamelki", czyli boje ratownicze, które w razie niebezpieczeństwa będą mogły pomóc potrzebującym nie służą one jednak temu, by wyręczyć ratowników. Są zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia życia kąpiących się, gdy kąpieliska są już zamknięte i nie ma ratowników.

Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą skorzystać z wózka kąpielowego, który umożliwia transport po piasku oraz bezpośredni kontakt z morską wodą. Amfibia dostępna jest na plaży Gdynia Śródmieście, a chęć skorzystania z niej należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi w godzinach 9:30-10:30. Dzięki specjalnym kładkom osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich mogą dotrzeć niemal bezpośrednio nad wodę. Udogodnienia te znajdują się na plażach Gdynia Śródmieście oraz Gdynia Orłowo – podsumowuje zastępca dyrektora.

W Sopocie w tym roku mieszkańcy i turyści będą mogli bezpiecznie wypoczywać i korzystać z siedmiu strzeżonych kąpielisk, każde o długości 100 m linii brzegowej. Kąpielisko miejskie (wejścia na plażę nr 23 i 24) będzie czynne od 15 czerwca do 15 września w godz. 9.30-17.30. Pozostałe kąpieliska sopockie będą funkcjonowały od 1 lipca do 31 sierpnia.

Monitoring z użyciem drona

Plaża miejska jest wyposażona m.in. w wygodną i szeroką kładkę prowadzącą w głąb plaży, toaletę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami, przebieralnię dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami, opłukiwacze i dojazd do nich dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, a także amfibię do kąpieli dla osób z niepełnosprawnościami – powiedział PAP Marek Niziołek z Urzędu Miasta w Sopocie.

Bezpieczeństwa plażowiczów strzec będzie Sopockie WOPR. Grupa interwencyjna (zespół czterech ratowników, quad z przyczepką, rib, sprzęt medyczny) od 1 lipca do 31 sierpnia br. codziennie w godzinach 8-20. Natomiast 15-30 czerwca br. oraz 1-15 września br. weekendy i święta w godz. 8.00-20.00 czuwać będzie dwóch ratowników (quad z przyczepką, rib, sprzęt medyczny). Poza tym czynny będzie Punkt pomocy przedmedycznej w siedzibie Sopockiego WOPR, a monitoring wybrzeża będzie prowadzony również z użyciem drona.

Plaże dla psów – wejścia od Nr 1 do Nr 2 oraz od Nr 43 do Nr 45.

Autor: Krzysztof Wójcik