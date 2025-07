26 lipca to na włoskich lotniskach dzień strajku narodowego. Personel naziemny, piloci i asystenci oraz asystentki lotu odmówili w związku z tym pracy w godzinach od 13 do 17.

Walka o warunki pracy

Czterogodzinne strajki wpłyną na funkcjonowanie linii lotniczych Ryanair, EasyJet, Volotea i Wizz Air. Protestujący domagają się m.in. lepszych warunków pracy i płac, poprawy bezpieczeństwa oraz odnowienia umów.

Reklama

Możliwe zakłócenia i opóźnienia

Czterogodzinny ogólnokrajowy strajk może doprowadzić do opóźnienia i odwołania wielu lotów. Dotyczy to portów: Mediolan Malpensa, Mediolan Linate, Rzym Fiumicino, Florencja, Neapol i Wenecja. Na lotnisku Mediolan Linate akces do strajku zgłosili także pracownicy Swissport obsługujący bramki i odprawę biletowo-bagażową. Na początku lipca podobne protesty spowodowały odwołanie aż 73 lotów w ciągu dnia.