Jak powiedziała PAP w niedzielę rzeczniczka prasowa gdańskiego lotniska Agnieszka Michajłow, z uwagi na absencję kontrolerów zbliżania niektóre odloty i przyloty w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku odbyły się z opóźnieniami.

Reklama

Prace lotniska wstrzymane zostały w niedzielę: od godz. 0.30. do godz. 4., od godz. 8. do 9.; od 11. do 12. Będzie również przerwa od 16. do 17. i od 19. do 20.

Powodem przerw w pracy lotniska jest wciąż niepełny skład osobowy obsługi lotniska, aktualnie na L4 przebywa dziewięciu kontrolerów zbliżania.

Kontroler zbliżania - czym się zajmuje?

Reklama

Kontroler zbliżania odpowiada za zapewnienie wymaganych przepisami bezpiecznych odległości (separacji) pomiędzy statkami powietrznymi i zapewnia pomoc nawigacyjną na lotnisku. Poza kontrolerami zbliżania w ruchu lotniczym pracują jeszcze kontrolerzy lotniska oraz kontrolerzy obszaru i wieży.

Autor: Krzysztof Wójcik