Pyłem wulkanicznym pokryły się w Katanii drogi, okoliczne nadmorskie plaże oraz pasy startowe lotniska, które w ostatnich tygodniach było sparaliżowane po pożarze w połowie lipca.

Lotnisko miało być zamknięte do godz. 13, ale czas ten przedłużono do wieczora. Blokada przypada na dzień wyjątkowo nasilonego ruchu turystycznego przed wtorkowym świętem Ferragosto i oznacza poważne utrudnienia na Sycylii.

W wydanym komunikacie dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by zwrócili się po informacje do linii lotniczych.